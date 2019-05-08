انتهت #ليلة_الأبطال - أياكس (2) توتنام (3) عشنا أجمل ليلتين في الأبطال

يخوض توتنام مهمة صعبة أمام نظيره أياكس الهولندي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "يوهان كرويف أرينا".

مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بانتصار أياكس على الفريق اللندني بهدف نظيف في وايت هارت لين، والآن يتعين على الديوك تحقيق الفوز بفارق هدفين أو أكثر.

FilGoal.com يقدم تغطية حية للمواجهة فتابعونا.

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نهاية المباراة.. أياكس إلى نهائي الأبطال أمام ليفربول.

ق87: أوووووه العارضة تمنع توتنام من تسجيل الثالث.

ق79: أوووه القائم يحرم زياش من تسجيل الثالث لأياكس.

ق63: أووووه زياش كاد يتقدم من جديد لكن تسديدته إلى جوار القائم بعدة سنتيمترات.

ق59: ريمووووونتادا جديدة؟ مورا يعود من جديد ويسجل الثاني لتوتنام. الفريق اللندني بحاجة لهدف للتأهل.

ق55: جوووول لوكاس مورا يقلص الفارق لتوتنام.

ق54: حارس أياكس أونانا يتألق ويتصدى لتسديدة ديلي ألي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق36: زيااااش يسجل الثاني للفريق الهولندي من تسديدة يسارية رائعة.

ق30: تاديتش يهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني لأياكس وتسديدته تمر بجوار القائم الأيسر.

ق23: سون يهدر فرصة تسجيل التعادل مجددا وهذه المرة تسديدته الضعيفة في يد الحارس أندريه أونانا.

ق6: أوووه القائم يتصدى لعرضية سون هيونج مين. هدف التعادل يضيع

ق5: جووول ماتياس دي ليخت يسجل الأول لأياكس من رأسية معتادة.

ق4: التهديد الهولندي الأول من أياكس. تسديدة قوية من دوسان تاديتش ولكن حارس توتنام هوجو لوريس يتصدى.

انطلاق اللقاء