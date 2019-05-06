حوار في الجول - كيجو: لمجلس إدارة الزمالك دور كبير في تتويجنا بالدوري.. نسعى للاستمرار

أعرب مصطفى مكاوي الشهير بـ "كيجو" لاعب سلة الزمالك عن سعادته بتحقيق فريقه لقب الدوري بعد غياب 12 عاما.

وكان الزمالك قد تغلب على الجزيرة بنتيجة 3-2 في مجموع لقاءات نهائي دوري السوبر للمحترفين.

وقال كيجو في تصريحات لـ FilGoal.com عقب التتويج: "حضرت بعض السنين في النادي عندما كنا بعيدين عن التتويج، والسبب الرئيسي في غيابنا هو المشاكل التي كان يمر بها النادي".

وشدد كيجو "خلال فترة ما قبل مجلس الإدارة الحالي كنا نعاني، والآن أعادنا مرة أخرى للتتويج بالدعم والمساندة".

وتابع كيجو "دوري هذا الموسم كان صعبا جدا بنظامه الجديد ومضغوطا إذ خضنا 15 مباراة في شهر واحد، لكن في النهاية حققنا اللقب".

وأضاف نجم سلة الزمالك "هدفنا الاستمرار وسنجتهد خلال الفترة المقبلة لتحقيق كافة البطولات".

وبالحديث عن موقفه من التجديد أوضح كيجو "متبقي لي سنة واحدة في عقدي، ولكن دار حديث بيني وبين الإدارة وبالتأكيد لدي رغبة للتواجد والتجديد".

وأتم كيجو حديثه "ربما أكون متواجدا لمدة موسم أو اثنين بالإضافة للموسم المتبقي".

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