انتهت الدوري المصري - الجيش (1)-(2) الأهلي.. نهاية المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طلائع الجيش ضد الأهلي في الجولة الـ31 للدوري المصري.

وتقام المباراة بملعب المكس في الإسكندرية.

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الأهلي يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة، بينما يأتي طلائع الجيش في المركز الـ13 برصيد 34 نقطة.

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نهاية المباراة

ق90 خمس دقائق وقت بدل من الضائع

ق89 تسديدة صاروخية من علي معلول داخل شباك محمد بسام

ق88 رأسية من وليد أزارو فوق العارضة

ق86 تسديدة قوية من وليد سليمان تغالط محمد بسام قبل أن يتصدى لها مرة أخرى

ق 84: التغيير الثالث للأهلي بنزول وليد سليمان

ق 75: التغيير الثاني للأهلي بنزول أجايي بدلا من حمدي فتحي

ق 73: طرد تالا نداي لاعب طلائع الجيش بعد اشتباك مع صالح جمعة وحصول كل لاعب منهما على إنذار ليحصل اللاعب السنغالي على الإنذار الثاني

ق 67: الشحات يخترق من الجبهة اليمنى ويرسل عرضية أرضية يقابلها السولية بتسديدة أعلى المرمى

ق 63: ركلة جزاء للأهلي بعد خطأ من تالا نداي على أحمد فتحي

ق 55: جووول طلائع الجيش يتعادل مع الأهلي من ركلة الجزاء وسددها إسلام جمال

ق 54: ركلة جزاء للجيش بعد تدخل من أيمن أشرف على مصطفى محمد

ق 51: إنذار للثنائي إسلام جمال وياسر إبراهيم بعد مشادة بينهما

تبديل مع بداية الشوط بنزول حسين الشحات بدلا من جيرالدو الذي تعرض لإصابة بنهاية الشوط الأول

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد

ق 45: جول الهدف الأول للأهلي عن طريق وليد أزارو بعد كرة طويلة وصلت إلى جيرالدو الذي مررها إلى أزارو أمام المرمى الخالي ليرواغ مدافع الجيش ويضع الكرة في الشباك

ق 44: حمدي فتحي يسدد بقوة ومحمد بسام يتصدى للكرة

ق 43: ركنية ينفذها معلول وتصل الكرة إلى حمدي فتحي أمام المرمى لكنه لم يسدد بالشكل الجيد ليمسك محمد بسام بالكرة

ق 42: علي معلول يخترق منطقة الجزاء ويرسل عرضية خطيرة تصل إلى جيرالدو أمام المرمى الذي سدد ولكن أحمد سمير أبعدها لركنية

ق 34: تسديدة قوية من وليد أزارو من خارج منط=قة الجزاء تمر جوار المرمى

ق 33: إنذار للاعب طلائع الجيش تالا نداي بسبب الاعتراض على الحكم

ق 26: صالح جمعة ينفذ الركلة الحرة وتصطدم بالعارضة وتمنع فرصة خطيرة للأهلي

ق 25: رمضان صبحي يحصل على ضربة حرة على خط منطقة الجزاء

ق 20: أزارو يهدر فرصة خطيرة بعد عرضية من ناحية اليسار من عمرو السولية لتخرج الكرة ضربة مرمى

ق 16: مصطفى محمد يستلم الكرة داخل منطقة الجزاء ويسدد أعلى عارضة محمد الشناوي

ق 11: إنذار لـ علي الفيل لاعب الجيش بعد تدخل قوي مع صالح جمعة

ق 4: تسديدة من رمضان صبعي بعد متابعة للكرة داخل منطقة الجزاء تذهب أعلى مرمى طلائع الجيش

انطلاق المباراة