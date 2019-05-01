يستضيف المقاولون العرب الداخلية في الجولة 31 من الدوري المصري.

المقاولون صاحب المركز الخامس بـ43 نقطة والطامح لدخول المربع الذهبي، يواجه الداخلية صاحب المركز الـ17 والذي يحتاج معجزة للهروب من شبح الهبوط.

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ق29: القناص يواصل التسجيل.. أحمد علي يضرب الداخلية بالهدف الثاني

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انطلاق المباراة