محدّث مباشر في الدوري - المقاولون العرب (2) - (0) الداخلية.. هداف الدوري يسجل للمرة 17
الأربعاء، 01 مايو 2019 - 16:30
كتب : FilGoal
يستضيف المقاولون العرب الداخلية في الجولة 31 من الدوري المصري.
المقاولون صاحب المركز الخامس بـ43 نقطة والطامح لدخول المربع الذهبي، يواجه الداخلية صاحب المركز الـ17 والذي يحتاج معجزة للهروب من شبح الهبوط.
تابع المباراة لحظة بلحظة من هنا
ق29: القناص يواصل التسجيل.. أحمد علي يضرب الداخلية بالهدف الثاني
ق1: هدف مبكر جدا جدا جدا.. أحمد علي وهدف أول للمقاولون
انطلاق المباراة
نرشح لكم
أخر الأخبار
سكاي: إصابة إيكر كاسياس بأزمة قلبية 41 دقيقة | أوروبا