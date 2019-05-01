محدّث مباشر في الدوري - المقاولون العرب (2) - (0) الداخلية.. هداف الدوري يسجل للمرة 17

الأربعاء، 01 مايو 2019 - 16:30

كتب : FilGoal

أحمد علي يسجل ويحتفل بهدف المقاولون في الزمالك

يستضيف المقاولون العرب الداخلية في الجولة 31 من الدوري المصري.

المقاولون صاحب المركز الخامس بـ43 نقطة والطامح لدخول المربع الذهبي، يواجه الداخلية صاحب المركز الـ17 والذي يحتاج معجزة للهروب من شبح الهبوط.

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ق1: هدف مبكر جدا جدا جدا.. أحمد علي وهدف أول للمقاولون

انطلاق المباراة

المقاولون العرب الداخلية في الدوري

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