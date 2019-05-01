أمير مرتضى يرد على تقرير بي إن: لم يتم التطرق للعقود في جلسة جروس مع رئيس الزمالك

قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك إن جلسة كريستيان جروس المدير الفني للفريق مع رئيس النادي لم تشهد أي نقاش حول عقده، أو عقد أي من اللاعبين.

وعلق أمير مرتضى عبر تويتر على تغريدة شبكة بي إن سبورتس قائلا: " لا صحة لهذا الخبر على الإطلاق".

وأضاف "المدير الفني اجتمع برئيس النادي في حضوري أمس والأجتماع بأكمله كان بخصوص التحضير لمباراة النجم القادمة والاستعدادات الخاصة بالسفر و لم يتم التطرق اصلا لتجديد اي عقود تخص المدير الفني أو اللاعبين".

ورد أمير على بي إن سبورتس قائلا: " يجب عليكم التركيز في نقل و تحليل المباريات فقط فلديكم استوديوهات جيدة و صورة مميزة .. اما الشق الأخباري لديكم فأنه يدعو للشفقة".

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لا صحة لهذا الخبر على الإطلاق .. المدير الفني اجتمع برئيس النادي في حضوري أمس والأجتماع بأكمله كان بخصوص التحضير لمباراة النجم القادمة والاستعدادات الخاصة بالسفر و لم يتم التطرق اصلاً لتجديد اي عقود تخص المدير الفني أو اللاعبين https://t.co/IVDBpA8gc9 — Amir Mortada Mansour (@AmirMortada) May 1, 2019

وكانت شبكة بي إن سبورتس قد أشارت إلى أن جروس قام بإبلاغ الزمالك بعدم تمديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري. (طالع التفاصيل)

يجب عليكم التركيز في نقل و تحليل المباريات فقط فلديكم استوديوهات جيدة و صورة مميزة .. اما الشق الأخباري لديكم فأنه يدعو للشفقة @beINSPORTS_news — Amir Mortada Mansour (@AmirMortada) May 1, 2019

ولكن في المقابل، قال إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادي لـFilGoal.com: "ذلك الأمر لم يحدث".(طالع التفاصيل)

وفي وقت سابق، أوضح مصدر داخل النادي لـFilGoal.com أن عقد جروس مع الأبيض ينتهي يوم 30 مايو، أو انتهاء الموسم الكروي المصري، أيهما أبعد.

ما يعني أن مع حلول يوم 30 مايو - دون انتهاء الموسم الكروي في مصر - لن يرحل جروس بحسب المصدر.

وأضاف المصدر أن إدارة الزمالك توفر كل سبل الراحة من أجل نجاح جروس في مهمته مع الزمالك.

ومن المتوقع أن يستمر الموسم إلى ما بعد ذلك التاريخ في حال تأهل الزمالك إلى نهائي الكونفدرالية الإفريقية، التي فاز في ذهاب نصف النهائي فيها على النجم الساحلي التونسي 1-0 قبل مواجهة الإياب في سوسة الأحد المقبل.

وفي حال تأهل الزمالك للنهائي، سيلعب مباراتي النهائي يومي 19 و26 مايو، ما يعني عدم إنهائه بطولة الدوري قبل يوم 3 يونيو الذي سيتوقف فيه الدوري استعدادا لكأس الأمم الإفريقية.

أوضح عامر حسين رئيس لجنة المسابقات أن الدوري قد ينتهي قبل مباريات كأس الأمم الإفريقية في حال عدم تأهل الزمالك للدور النهائي للبطولة.

وخاض جروس 29 مباراة محلية مع الزمالك بين الدوري والكأس، فاز في 20 وتعادل 6 وخسر 3، ويحتل فريقه المركز الثالث في الدوري بفارق نقطة وحيدة عن الأهلي صاحب المركز الثاني والذي خاض 27 مباراة مثل الزمالك، و4 نقاط مع المتصدر بيراميدز الذي لعب 3 مباريات أكثر من الثنائي.

وقبل أسبوعين، أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الاتفاق مع جروس على تجديد عقده. (طالع التفاصيل)

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