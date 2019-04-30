انتهت #ليلة_الأبطال – توتنام (0) - (1) أياكس.. نهاية المباراة

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 - 20:34

كتب : FilGoal

فان دي بيك - أياكس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي توتنام وأياكس أمستردام التي تقام اليوم الثلاثاء في ملعب نيو وايت هارت لين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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نهاية المباراة

ق78 القائم الأيسر لهوجو لوريس ينقذ توتنام من الهدف الثاني بعد تسديدة ديفيد نيريس

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول.

ق45:3: يا ربااااه فيرتونخين كاد يدرك التعادل لكن رأسيته مرت أعلى مرمى أياكس بقليل.

ق15: جووووووول الهدف الأول لأياكس من فان دي بيك.

انطلاق المباراة.

توتنام أياكس ليلة الأبطال

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