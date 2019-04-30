محدّث مباشر الدوري - المقاصة (0)-(1) بيراميدز.. السعيد يسجل الأول

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 - 19:55

كتب : FilGoal

كينو - الأهلي - بيراميدز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الجولة الـ31 للدوري المصري.

ويلعب فريق مصر للمقاصة ضد بيراميدز في المباراة التي تقام بملعب المقاولون العرب.

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بينما يلتقي المصري البورسعيدي ضد وادي دجلة وتقام المباراة بملعب الجيش في السويس.

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انطلاق المباريات

المقاصة × بيراميدز

ق 25: عمر خربين يمرر إلى أفشة الذي يسدد بقوة لكن أحمد كوكو حارس المقاصة يبعد الكرة

ق 29: جوووول عبد الله السعيد يسجل الهدف الأول بعد عرضية من عمر خربين

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المصري × دجلة

بيراميدز المقاصة وادي دجلة المصري الدوري المصري

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