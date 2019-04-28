انتهت كرة يد - الزمالك (21)-(18) الأهلي.. الأبيض بطل الدوري

يقدم لكم FiGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كرة اليد بين الزمالك والأهلي في الجولة الأخيرة لدوري كرة اليد.

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المباراة هي التي تحدد بطل الدوري للموسم الحالي، حيث يحتاج الزمالك للتعادل فقط أو الفوز لحصد اللقب.

بينما يحتاج الأهلي للفوز فقط من أجل الحصول على لقب الدوري.

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نهاية المباراة بفوز الزمالك 21 - 18 وتتويج الأبيض بالدوري

ق 56: الزمالك يتقدم 20 -17

طرد محمد إبراهيم لاعب الأهلي

ق 55: الزمالك يتقدم 19 - 17

ق 53: التعااااااادل 17-17

ق 49: الأهلي 17 - 16 الزمالك

ق 47: التعادل 16-16

ق 47: الأهلي 16 - 15 الزمالك

ق 43: التعادل بين الفريقين 14-14

ق 38: الزمالك يقلص الفارق لهدف واحد .. الأهلي 14 -13 الزمالك

ق 36: الأهلي 14 - 11 الزمالك

ق 32: الأهلي 13- 10 الزمالك

ق 31: الأهلي يتقدم 12 -10

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 11-10

ق 26: الزمالك يقلص الفارق والنتيجة 11-10 للأهلي

ق 25:الأهلي يتقدم 11-9

ق24: التقدم لا يزال للأهلي 11 - 8

ق 23: الأهلي يتقدم 10-8

ق 22: الأهلي يتقدم 9-8

ق 19: الزمالك يتقدم 8-7

ق 17: التعادل 7-7

ق 12: التعادل 5-5

ق 8: الأهلي يتقدم 4-2

ق 5: التعادل 2-2

ق 4: التقدم للزمالك 2-1

انطلاق المباراة