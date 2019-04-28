كرة سلة - الاتحاد المصري يعلن تنظيم دوري 3×3 بداية من الموسم المقبل

الأحد، 28 أبريل 2019 - 13:53

كتب : أحمد الخولي

كرة سلة 3×3

قرر الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة تنظيم مسابقة دوري 3×3 لأول مرة بداية من الموسم المقبل.

ويعتبر نظام كرة السلة 3×3 أحد التطورات الجديد في عالم كرة السلة ومن المقرر أن يقام في مصر بشكل رسمي مع بداية الموسم.

واستقر مجلس الإدارة برئاسة أبو فريخة على إقامة مسابقة الدوري للمراحل السنية تحت 18 سنة وتحت 23 سنة ولكبار الرجال والسيدات.

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وقام محمد الحلو المدير التنفيذي للاتحاد المصري اليوم الأحد بإرسال خطابا للأندية من أجل إخطارها بقرار مجلس الإدارة بإنشاء المسابقة وإدراجها ضمن الحافز الرياضي.

كما دعا مجلس إدارة الاتحاد المصري الأندية لعقد اجتماع يوم السبت 4 مايو بمقر الاتحاد لمناقشة شكل الدوري الجديد.

وتقام مباريات كرة السلة 3×3 في نصف الملعب فقط وعلى برج كرة سلة واحد.

ويتكون كل فريق من 4 لاعبين يشارك منهم 3 داخل الملعب ولاعب احتياطي، وتسجيل رمية من داخل القوس يحتسب بنقطة واحدة ومن خارجه بنقطتين كما تحتسب الرمية الحرة بنقطة واحدة.

كرة سلة 3×3
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