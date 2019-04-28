اتحاد الكرة يعلن تأجيل لقاء لزمالك والإنتاج.. وتعديل موعد الأهلي مع الطلائع

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن تأجيل لقاء الزمالك مع الإنتاج الحربي رسميا.

وأعلن اتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في بطولة الدوري بسبب ارتباط الفريق الأبيض بمواجهة النجم الساحلي في الكونفدرالية.

وحدد اتحاد الكرة، يوم 15 مايو موعدا جديدا لمباراة الزمالك مع الإنتاج الحربي بدلا من يوم 1 مايو.

من جهة أخرى، كشف اتحاد الكرة عن تعديل موعد لقاء الأهلي مع طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل، لتقام في السابعة إلا ربع مساء بدلا من إقامتها في الثامنة والربع مساء.

وفي نفس اليوم، تقرر تعديل موعد لقاء المقاولون العرب مع الداخلية، ليقام في الرابعة والنصف مساء، بدلا من الخامسة والنصف كما كان مقررا له.

كما تم الكشف عن موعد مباراة الزمالك مع وادي دجلة المؤجلة من الجولة الـ29 لتقام في الخميس الموافق 9 مايو المقبل، في العاشرة مساء.

وأعلن اتحاد الكرة أيضا عن مواعيد مباريات الجولة الـ32 من بطولة الدوري. وسيلتقي الزمالك مع الداخلية يوم 12 مايو، فيما يلتقي الأهلي مع سموحة يوم 11 مايو، وبيراميدز مع وادي دجلة يوم 14 مايو، والمصري مع حرس الحدود يوم 10 مايو.

وبذلك سيكون على الزمالك خوض ثلاث مباريات في 6 أيام ببطولة الدوري. أولها مع وادي دجلة يوم 9 مايو على استاد بتروسبورت، ثم مع الداخلية يوم 12 مايو على استاد بتروسبورت أيضا، وأخيرا مع الإنتاج الحربي يوم 15 مايو على استاد بتروسبورت أيضا.

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