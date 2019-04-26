10 معلومات لابد أن تعرفها قبل بداية الدوري البرازيلي 2019

تُستهل غدا منافسات الدوري البرازيلي لموسم 2019، والتي تحمل النسخة رقم 16 بنظام الدوري من دورين "ذهاب وإياب" الذي تم اعتماده منذ 2003.

ضربة البداية ستكون بين ساو باولو وبوتافوجو لواحدة من أهم البطولات في أمريكا الجنوبية، ومنبع المواهب الذي لا ينضب وطالما صدّر لنا العديد من النجوم.

20فريقا، 38 جولة، 380 مباراة، بلاد الـ100 دربي، مسابقة تبدأ من السابع والعشرين من أبريل وتنتهي في الثامن من ديسمبر تعد بالكثير وبإثارة منتظرة بأقدام سحرة السامبا.

FilGoal.com يستعرض معكم أبرز المعلومات عن بداية الموسم الجديد من الدوري البرازيلي.

نظام المسابقة

20 فريقا يتنافسون من أجل تحقيق اللقب، 4 يحاولون تفادي الهبوط للدرجة الثانية، 12 فريقا يملكون حق المشاركة القارية موسم 2020، الستة الأوائل بالإضافة إلى بطل البرازيل يتأهلون إلى كوبا ليبرتادوريس (أو صاحب المركز السابع)، ومن السابع للثاني عشر (أو المركز الـ13) يتأهلون إلى كوبا سود أمريكانا والتي تعادل الكونفدرالية الإفريقية.

بارما البرازيل

هناك ناديا استلهم قصة صعود بارما التاريخية من الدرجة الرابعة للأولى في إيطاليا خلال 3 مواسم، ليكرر الأمر ذاته في البرازيل، نادي CSA أو سنترو سبورتيفو ألوجوانو، نجح في التأهل من الدرجة الرابعة إلى الأولى في 3 مواسم.

حل ثانيا في الدرجة الرابعة عام 2016، ليتأهل للثالثة في 2017 ليحصد لقبها، ثم وصيفا في موسم 2018 بالدرجة الثانية خلف فورتاليزا ويعود للدوري البرازيلي ليقضى موسمه الـ19 في تاريخه بالدرجة الأولى وللمرة الأولى منذ 1987.

فورتاليزا سيني

نجح فريق فورتاليزا في العودة مجددا للدوري البرازيلي، للمرة الأولى منذ 2006، تأهل من الدرجة الثالثة للثانية موسم 2017، ثم الموسم الماضي نجح في العودة مجددا للدوري البرازيلي، لكن الاسم الأهم في صعودهم هو المدير الفني، روجيرو سيني، الحارس الأكثر تسجيلا للأهداف في تاريخ كرة القدم ولاعب ساو باولو السابق.

حارس ساو باولو التاريخي عقب اعتزاله في 2015، درب ساو باولو في 2017 وكان الفريق معه على مشارف الهبوط حينها، ليرحل قبل نهاية الموسم وانهيار فريقه المحبب على يده، الأمر الذي تم وصفه بإن فريقه كان أضعف فريق في تاريخ النادي.

ليبدأ مع فورتاليزا رحلة الصعود والذي نجح فيها بحصد لقب الدرجة الثانية بتحقيق 21 انتصارا في 38 مباراة وإعادة الفريق لأضواء البرازيل مرة أخرى، في انتظار تجربته الجديد في الدرجة الأولى التي قد تمحى جزءا من فشله مع ساو باولو.

بلاد الـ100 دربي

تعد البرازيل من أكثر الدول التي تشهد مباريات تنافسية حقيقية بين الخصوم نظرا لتاريخها الحافل منذ أكثر من 100 عام، لكن ثلاث ولايات هي من تسيطر في النهاية على الألقاب المحلية.

ولاية ساو باولو تشهد دربيات عديدة أهمها كورنثيانز وبالميراس (دربي باوليستا)، كورنثيانز وساو باولو (دربي السحر)، بالميراس وساو باولو (دربي شوكي راي)، كورنثيانز وسانتوس (دربي الأبيض والأسود)، سانتوس وسان باولو (دربي سان ساو)، سانتوس وبالميراس (دربي الأوقات السعيدة).

الدربي الأهم في ولاية ريو دو سول بين جريميو وإنترناسيونال والمُسمى بدربي "جرينال" نسبة إلى الحروف الأولى من كل فريق.

العاصمة ريو دي جانيرو تشهد ايضا العديد من المواجهات الحاسمة، أبرزها فلامنجو أمام فلومينينسي (دربي فلا-فلو)، فلامنجو وفاسكو دا جاما (كلاسيكو الملايين)، بوتافوجو وفلامنجو (دربي العداوة)، بوتافوجو وفلومينينسي (الدربي الأقدم في البرازيل)، فاسكو وبوتافوجو (دربي الأبيض والأسود)، فاسكو وفلومينينسي (دربي العملاقة).

38 جولة، 18 دربي، 36 مواجهة في الموسم ينتظرها جميع البرازيليين في البلاد، دون التطرق لبقية المواجهات الأخرى التي يشهدها كل موسم.

أغلى صفقة

أصبح الأوروجوياني جيورجيان دي أراسكايتا أغلى لاعب بتاريخ الدوري البرازيلي بانتقاله من كروزيرو إلى فلامنجو مقابل 13 مليون يورو.

صانع الألعاب الدولي البالغ 24 عاما تواجد في التشكيل المثالي للموسم الماضي وحصد لقب الكأس في النسختين الأخيرتين.

فلامنجو استغل بيع فينسيوس جونيور وباكيتا لريال مدريد وميلان على الترتيب مقابل 80 مليون يورو ليدعم صفوفه من أجل العودة مجددا لمنصات التتويج، ليصبح أراسكايتا الاسم الأبرز على قائمة الانتدابات.

القيمة السوقية

بالنظر إلى موقع TransferMarket فإن بالميراس البرازيلي صاحب القيمة السوقية الأعلى ببداية الموسم الحالي مقابل 113.9 مليون يورو ويليه فلامنجو 96.25 مليون يورو.

يعد سانتوس وإنترناسيونال الأكثر ضما للأجانب برصيد 7 لاعبين، ويتصدر فلومينينسي قائمة الأندية الأصغر في المعدل العمري بـ 24.2 عاما، ويليه سانتوس بمتوسط 24.6 عاما.

الأبطال

عزز بالميراس الموسم الماضي بقيادة المخضرم لويس فيليبي سكولاري صدارته للأندية البرازيلية الأكثر تحقيقا للألقاب، برصيد 10 ألقاب والثاني له في المواسم الثلاثة الأخيرة.

فيما يأتي سانتوس في المركز الثاني برصيد 8 ألقاب وكورنثيانث 7، ساو باولو 6، وجميعها من أندية ولاية ساو باولو، وفي المركز الخامس فلامنجو برصيد 5 ألقاب وكروزيرو برصيد 4 ألقاب.

ولاية ساو باولو تعد الأكثر تتويجا باللقب برصيد 32 لقبا بفارق شاسع عن ولاية ريو دي جانيرو التي تأتي في الوصافة برصيد 15 لقبا.

البطولات القارية

تؤثر المشاركات القارية على أداء الأندية البرازيلية بشكل كبير كل موسم، وتزيد من سخونة المواجهات مع توالي الضغط البدني والذهني على اللاعبين مع دخول البطولات القارية في المراحل النهائية مع بداية الدور الثاني من الموسم.

6 أندية من 7 في كوبا ليبرتادوريس ضمنت على الأقل مقعدا في ثمن النهائي، إنترناسيونال، جريميو، أتلتيكو باراناينسي، بالميراس، فلامنجو وكروزيرو، بينما يأمل أتلتيكو مينيرو في خطف بطاقة التحول لكوبا سود أمريكانا.

وفي البطولة الأخرى ضمنت أندية بوتافوجو وفلومينينسي وكورنثيانز تواجدها بالدور الثاني من المسابقة، أي أن 10 فرق ستخوض مباريات قارية وسط الموسم أثناء إقامة الدوري، وهي ما تصعب الأمور أكثر.

أسماء يجب متابعتها

لوان – صانع ألعاب جريميو (26 عاما)

ريكاردو جولارت – صانع ألعاب بالميراس (27 عاما)

إيفرتون سواريس – جناح جريميو (23 عاما)

جابريل باربوسا – مهاجم فلامنجو (22 عاما) معار من إنتر

بيدرو – مهاجم فلومينينسي (21 عاما)

رودريجيو كايو – مدافع فلامنجو (25 عاما)

لينكولن – مهاجم فلامنجو (18 عاما)

كريستيان كويفا – صانع ألعاب سانتوس (27 عاما) من بيرو

أنجليو أراوس – صانع ألعاب كورنثيانز (22 عاما) من تشيلي

والتر مونتويا – وسط جريميو (25 عاما) من الأرجنتين

أبرز الأرقام

بعد هبوط إنترناسيونال في 2016، تبقت أربعة فرق فقط لم تعرف طعم الهبوط سانتوس، كروزيرو، فلامنجو وساو باولو.

يعد كرويزو الأكثر خوضا للمباريات برصيد 1448 مباراة، والأكثر انتصارا برصيد 631 فوزا.

روجيرو سيني هو الأكثر خوضا للمباريات برصيد 575 مباراة، يليه فابيو حارس كروزيرو الحالي برصيد 559 مباراة والمرجح أن ينفرد بالرقم القياسي الموسم الحالي.

روبرتو ديناميتي صاحب الرقم القياسي من الأهداف برصيد 190 هدفا والأقرب له فريد مهاجم كروزيرو الحالي برصيد 151 هدفا.

5لاعبين محترفين فقط هم من حققوا لقب الكرة الذهبية للدوري البرازيلي كأفضل لاعب، آخرهم الأرجنتينيان، كارلوس تيفيز في 2005 مع كورنثيانز، وداريو كونكا مع فلومينينسي في 2010.

الجناح البرازيلي دودو لاعب بالميراس آخر من حقق لقب الكرة الذهبية لموسم 2018.

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