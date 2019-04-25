الإسماعيلي يلتقي مع وادي دجلة في الجولة 30 من الدوري المصري على ملعب بتروسبورت.

الإسماعيلي يحتل المركز السابع برصيد 37 نقطة من 27 لقاء، فيما يتواجد دجلة بالمركز برصيد 31 نقطة من 28 مباراة.

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