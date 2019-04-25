محدّث مباشر في الدوري - الإسماعيلي في صدام مع دجلة
الخميس، 25 أبريل 2019 - 16:41
كتب : FilGoal
الإسماعيلي يلتقي مع وادي دجلة في الجولة 30 من الدوري المصري على ملعب بتروسبورت.
الإسماعيلي يحتل المركز السابع برصيد 37 نقطة من 27 لقاء، فيما يتواجد دجلة بالمركز برصيد 31 نقطة من 28 مباراة.
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دقائق على انطلاق اللقاء
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