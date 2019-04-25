محدّث مباشر في الدوري - الإسماعيلي في صدام مع دجلة

الخميس، 25 أبريل 2019 - 16:41

كتب : FilGoal

الإسماعيلي ووادي دجلة

الإسماعيلي يلتقي مع وادي دجلة في الجولة 30 من الدوري المصري على ملعب بتروسبورت.

الإسماعيلي يحتل المركز السابع برصيد 37 نقطة من 27 لقاء، فيما يتواجد دجلة بالمركز برصيد 31 نقطة من 28 مباراة.

وFilGoal.com يقدم تغطية حية للمواجهة فتابعونا.

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دقائق على انطلاق اللقاء

الإسماعيلي دجلة

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