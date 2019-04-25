التشكيل المتوقع لـ الأهلي - حمدي فتحي والشحات وناصر وأجايي يواجهون المصري

متوقع أن يبدأ الأهلي مباراة يوم الخميس أمام ضيفه المصري بتشكيل هجومي قوامه الثلاثي حسين الشحات وناصر ماهر وجونيور أجايي وأن يكون وليد أزارو رأس الحربة.

وقد يدفع المدرب مارتن لاسارتي بأحمد فتحي في وسط الملعب بجوار حمدي فتحي، أو في مركزه المعتاد الظهير الأيمن وإشراك هشام محمد بجوار الأخير.

وإذا كان رمضان صبحي لائقا بنسبة 100% سيلعب بدلا من الشحات.

ويفتقد الأهلي للحارس محمد الشناوي واللاعب عمرو السولية بسبب الإيقاف.

ويتوقع FilGoal.com أن يبدأ الأهلي المباراة بالتشكيلة التالية:

حارس المرمى: علي لطفي

الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - باسم علي (أحمد فتحي)

وسط الملعب: الشحات (رمضان) - حمدي فتحي - ناصر ماهر - أحمد فتحي (هشام محمد) - أجايي

الهجوم: وليد أزارو

ويسعى الأهلي لتعويض فقدانه لثلاث نقاط حين خسر أمام بيراميدز بهدف في المباراة الماضية.

ويحتل الفريق المركز الثالث ورصيده 58 نقطة مبتعدا عن بيراميدز المتصدر بخمس نقاط لكن الأخير خاض 3 مباريات أكثر من الأول.

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