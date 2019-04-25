النحاس: أقبل بأي منصب داخل الأهلي.. وهذه المفاجأة التي حدثت مطلع الموسم

الخميس، 25 أبريل 2019 - 01:21

كتب : FilGoal

عماد النحاس مدرب المقاولون العرب

أبدى عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب، استعداده لشغل أي منصب داخل النادي الأهلي.

النحاس نفى بداية أي تواصل لتوليه تدريب القلعة الحمراء مؤخرا: "مؤخرا لم يفاوضني أي طرف من الأهلي".

قبل أن يكشف عن مفاوضات دارت مطلع الموسم، وذلك خلال حلوله ضيفا على محطة إم.بي.سي: "لكن حدثت مفاوضات مطلع الموسم، وكان العرض أن أتولى منصبا إداريا وليس فنيًا.. ووافقت، لكن لم يحدث نصيب".

أخبار متعلقة

النحاس: 2019 درس كبير للأهلي يجب أن يتعلم منه الجميع روي كين: لاعبو يونايتد سيدفعون بـ سولشاير أسفل الحافلة مثل مورينيو.. ولا أصدّق بوجبا ثروت سويلم: ننتظر الموافقة لحضور 30 ألفا للقاء الزمالك والنجم.. والأهلي والمصري بدون جمهور ناجي: لم أستقر على الحارس الأساسي للمنتخب في كأس الأمم

وأضاف: "لجنة الكرة في الأهلي تواصلت معي، وهم توقعوا أنني لن أقبل المهمة لأني فني ولست إداري، فكانت المفاجأة أنني أبديت موافقتي على العمل في أي منصب داخل الأهلي".

مبررا موافقته: "الأهلي مكان مختلف".

هل موقفه هو نفسه الآن وسيقبل بأي منصب داخل الأهلي؟

النحاس يجيب بشكل قاطع: "نعم بالطبع".

وكان النحاس قد جدد تفاوضه مع المقاولون قبل يومين، ليمتد عقده الجديد بنهاية الموسم المقبل.

اقرأ أيضا:

اتحاد الكرة يعلن مباريات مصر الودية استعدادا لأمم إفريقيا

"هكذا نلعب هنا يا ميسي".. حكم الأهلي والمصري يعرفه الفراعنة واعترف بخطأ شهير

طاقم تحكيم مكسيكي لإدارة مباراة الأهلي والمصري

ديلي ميل: قبل الإعلان الرسمي.. فان دايك أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

عماد النحاس الأهلي الدوري المصري في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

النحاس: أقبل بأي منصب داخل الأهلي.. وهذه المفاجأة التي حدثت مطلع الموسم ساعة | الدوري المصري
النحاس: 2019 درس كبير للأهلي يجب أن يتعلم منه الجميع 2 ساعة | الدوري المصري
روي كين: لاعبو يونايتد سيدفعون بـ سولشاير أسفل الحافلة مثل مورينيو.. ولا أصدّق بوجبا 2 ساعة | أوروبا
ثروت سويلم: ننتظر الموافقة لحضور 30 ألفا للقاء الزمالك والنجم.. والأهلي والمصري بدون جمهور 2 ساعة | إفريقيا
ناجي: لم أستقر على الحارس الأساسي للمنتخب في كأس الأمم 2 ساعة | منتخب مصر
راشفورد: نحن لا نلعب كما يجب على مانشستر يونايتد أن يفعل 2 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تفاصيل المشادة التي وقعت عقب مباراة بيراميدز والزمالك 2 بيراميدز يوضح تفاصيل اشتباكات ما بعد المباراة.. والأهلي يمتنع عن الرد 3 محمد صلاح لـ في الجول: نادي مصر سيكون مثل بيراميدز.. والزمالك بطل الدوري هذا الموسم 4 تركي آل الشيخ: الأهلي سيكون بطلا للدوري.. وتلك أسباب عدم تتويج الزمالك

قد ينال إعجابك