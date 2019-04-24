اسكواش - بطلة فرنسا تتحدث لـ في الجول عن سر تفوق مصر وخطواتها لدعم بلادها في اللعبة

تسيطر مصر على رياضة الاسكواش سواء في منافسات الرجال أو السيدات مع منافسة بعيدة من دول أجنبية أبرزها إنجلترا وفرنسا ونيوزلاندا وأمريكا.

فبعيدا عن التتويج بالبطولات، تأتي مصر في أول ثلاثة مراكز في التصنيف العالمي للعبة سواء للرجال أو السيدات.

وعلى هامش بطولة الجونة للاسكواش تواصل FilGoal.com مع كاميل سيرم بطلة فرنسا والمصنفة الرابعة عالميا للحديث عن اللعبة وتفوق مصر وكيف تصبح بلادها قوة عظمى في اللعبة.

وقالت كاميل في بداية حديثها: "بدأت ممارسة رياضة التنس في بداية مشواري عندما كان عمري 4 سنوات، وبعد 3 سنوات اتبعت صديقتي المفضلة في محاولة ممارسة الاسكواش".

وتابعت كاميل "لقد أعجبتنا تلك الرياضة بصورة أكبر من التنس، ورغم أنها رياضة غير شعبية في فرنسا لكن قررنا ممارستها".

وبسؤالها عن سر تفوق مصر في القرن الحالي مقارنة بباقي الدول أجابت كاميل "أعتقد أن الاسكواش لعبة شعبية هنا في مصر مما أراه كلما حضرت للمشاركة في أحد البطولات".

وأضافت "هناك العديد من الأبطال في مصر، وكل شخص يمكنه اللعبة مع أي بطل سواء رجال أو سيدات وفي أي عمر، بالطبع هذا رائع للعبة ويعطي أفضلية لجيل الناشئين هنا في مصر بسبب الخبرات الكبيرة".

وشددت "أرى أن ذلك أحد أسرار تفوق مصر مقارنة بباقي الدول".

وعن كيفية تفوق فرنسا مستقبلا في اللعبة بعدد أبطال مثل مصر أوضحت كاميل "عندما تنتهي مسيرتي في اللعبة سأحاول نشر اللعبة أكثر في فرنسا".

وتابعت "في الحقيقة لا أعتقد أنني سأكون مدربة يوما ما، لكن أحب مشاركة خبرتي بالتأكيد للأجيال المقبلة".

وكانت كاميل سيرم قد وصلت إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي للعبة في 2017 وكانت قريبة من الصدارة قبل أن تتراجع لكنه كانت دائما في قائمة أفضل 5 لاعبات منذ عام 2013.

وعن تأثير هيمنة المصريين على اللعبة في عدم إدراجها كلعبة أوليمبية تقول كاميل: "لأكون أمينة ليست لدي فكرة عن تأثير سيطرة مصر بالسلب على ضم الاسكواش أوليمبيا".

وأوضحت "أما بالنسبة لي كرأي شخصي لا أعتقد ذلك".

وبالحديث عن طموحاتها الشخصية قالت كاميل "يبقى حلمي الدائم منذ بداية ممارستي للعبة أن أكون الأولى عالميا والحصول على بطولة العالم، أتمنى تحقيق ذلك يوما ما قبل اعتزالي".

وتزوجت كاميل سيرم في ديسمبر الماضي من أحد أبطال فرنسا في رياضة "الكاياك" والتي تعتبر لعبة أولمبية.

وعن الزواج من رياضي في رياضة مختلفة تقول كاميل: "من الرائع أن يشاركك رياضي آخر في حياتك الزوجية".

وتابعت "نحن نفهم بعضنا بطريقة جيدة سواء من السفر الدائم أو التغيرات النفسية نتيجة الفوز والخسارة، ندعم بعضنا البعض في كل الأحوال".

وأخيرا بالحديث عن بطولة الجونة للاسكواش والفارق بين إقامة بطولات في مصر عن خارجها أوضحت كاميل "ألعب مباراة ربع النهائي يوم الأربعاء، أتمنى الاستمرار والتأهل".

وتابعت "دائما ما تكون الأجواء رائعة في مصر لأن الناس هنا تحب الاسكواش بصورة كبيرة".

وأتمت حديثها "بالطبع يكون التشجيع للاعبين المصريين أكبر لكن يقومون بتشجيع اللعبة الجيدة بغض النظر عن جنسية اللاعب وهو أمر رائع، من الممتع دائما أن تلعب وسط الجماهير المصرية".

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