محدّث انتهى الدوري – بيراميدز 1 الزمالك 0.. رفاق كينو يتصدرون الدوري

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 - 19:31

كتب : FilGoal

الزمالك - بيراميدز - دونجا - محمد إبراهيم

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لفريقي بيراميدز والزمالك التي تقام اليوم الثلاثاء في ملعب الدفاع الجوي في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 26 من الدوري.

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نهاية المباراة بفوز بيراميدز بهدف

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدف

ق32: عمر خربين يهدر ركلة جزاء كادت تضاعف النتيجة لبيراميدز

ق25: علي جبر يسجل الهدف الأول لبيراميدز

بداية المباراة

الزمالك بيراميدز في الدوري

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