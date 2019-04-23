يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لفريقي بيراميدز والزمالك التي تقام اليوم الثلاثاء في ملعب الدفاع الجوي في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 26 من الدوري.

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نهاية المباراة بفوز بيراميدز بهدف

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدف

ق32: عمر خربين يهدر ركلة جزاء كادت تضاعف النتيجة لبيراميدز

ق25: علي جبر يسجل الهدف الأول لبيراميدز

بداية المباراة