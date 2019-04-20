كشف محمد الطويلة رئيس نادي النجوم أنه سيتقدم باحتجاج رسمي لاتحاد الكرة لاحتساب نتيجة لقاء فريقه أمام بتروجت لصالحه.

بتروجت انتصر على النجوم بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 30 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال رئيس النجوم: "سنتقدم باحتجاج رسمي لاتحاد الكرة وسنطالب باحتساب النتيجة لصالحنا أمام بتروجت".

وأوضح في تصريحاته لـFilGoal.com "لجنة المسابقات أوقفت محمد عودة ورغم ذلك ظهر بشكل طبيعي على دكة بتروجت في الشوط الثاني. كان متواجدا في الشوط الأول خارج الملعب، وفي الثاني نزل الملعب وتواجد على الدكة".

وتابع "تواجد محمد عودة أثر على نتيجة المباراة وتلك تُعد مخالفة قانونية واضحة".

محمد عودة مدرب بتروجت تعرض للطرد في لقاء فريقه السابق أمام مصر للمقاصة.

لجنة المسابقات في اتحاد الكرة أعلنت بعدها وبالتحديد في الـ 16 من شهر أبريل الماضي عن عقوبة محمد عودة بعد الطرد بـ"توقيع غرامة قدرها 5 ألاف جنيه وكذلك تغريم النادي نفس المبلغ بسبب التأخر في النزول لأرضية الملعب".

ولم توضح لجنة المسابقات في بيانها عن عودة، أي قرار بخصوص إيقافه.

وتوقف رصيد النجوم عند 25 نقطة بينما ارتفع رصيد بتروجت إلى 34 نقطة ويحتل الأخير المركز 12.

ولا يزال أمل البقاء قائما لفريق النجوم بسبب صراع قوي بين الفرق المتذيلة لترتيب البطولة.

ويستضيف النجوم فريق الاتحاد في 30 إبريل بينما يحل بتروجت ضيفا على إنبي في 2 مايو.

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