انتهت الدوري الإسباني - برشلونة 2 سوسيداد 1.. حامل اللقب يقترب من حسم المسابقة

تابع مباشرة مباراة برشلونة وريال سوسيداد يوم السبت في الجولة 33 في الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

ق.64 جوردي ألبا يسجل الهدف الثاني بتسديدة يمينية من داخل منطقة الجزاء

ق.62 خوانمي يدرك التعادل لـ سوسيداد بعد تمريرة بينية رائعة

ق.58 لعبة جماعية رائعة بين لاعبي برشلونة تنتهي على تسديدة من عثمان ديمبيلي مباشرة بجوار القائم الأيسر لـ سوسيداد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.45 كليمنت لونجليه يفتتح التسجيل لـ برشلونة من ضربة رأسية بعد ركلة ركنية ديمبيلي

ق.36 تير شتيجن ينقذ مرمى برشلونة في مواجهة تسديدة خوانمي

ق.28 ميسي ينفذ ركلة حرة مباشرة تمر أعلى العارضة بقليل

بداية المباراة