انتهت الدوري الإسباني - برشلونة 2 سوسيداد 1.. حامل اللقب يقترب من حسم المسابقة

السبت، 20 أبريل 2019 - 20:49

كتب : FilGoal

جوردي ألبا - برشلونة - سوسيداد - الصورة من حساب برشلونة

تابع مباشرة مباراة برشلونة وريال سوسيداد يوم السبت في الجولة 33 في الدوري الإسباني.

اضغط هنا لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة

---------------

أخبار متعلقة

رئيس النجوم يعلن عبر في الجول قبول استقالة مؤمن سليمان سيميوني يفتح النار على الحكم: موراتا غاضب مما حدث.. لقد أوقفوني لواقعة مماثلة رونالدو يحسمها: مستمر مع يوفنتوس الموسم المقبل بنسبة 100% هاني زادة يرد في بيان على اتهامه بالاختلاس والاتجار في العملة

نهاية المباراة

ق.64 جوردي ألبا يسجل الهدف الثاني بتسديدة يمينية من داخل منطقة الجزاء

ق.62 خوانمي يدرك التعادل لـ سوسيداد بعد تمريرة بينية رائعة

ق.58 لعبة جماعية رائعة بين لاعبي برشلونة تنتهي على تسديدة من عثمان ديمبيلي مباشرة بجوار القائم الأيسر لـ سوسيداد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.45 كليمنت لونجليه يفتتح التسجيل لـ برشلونة من ضربة رأسية بعد ركلة ركنية ديمبيلي

ق.36 تير شتيجن ينقذ مرمى برشلونة في مواجهة تسديدة خوانمي

ق.28 ميسي ينفذ ركلة حرة مباشرة تمر أعلى العارضة بقليل

بداية المباراة

برشلونة ريال سوسيداد الدوري الإسباني

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو – صراع مراكز الأبطال يواصل الاشتعال.. إنتر يتعادل مع روما 5 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - الفيصلي يخطف فوزا ملحميا من 7 أهداف على الفيحاء في الدوري السعودي 22 دقيقة | الوطن العربي
النجوم لـ في الجول: سنقدم احتجاجا رسميا لاحتساب لقاء بتروجت لصالحنا بسبب عودة 27 دقيقة | الدوري المصري
مدرب الإسماعيلي يحمل أنباء سارة لجماهير الدراويش عبر في الجول 57 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو – "هاتريك" بيريز يهرب بـ نيوكاسل من شبح الهبوط بإسقاط ساوثامبتون ساعة | أوروبا
نجم بتروجت لـ في الجول: محمد عودة غيّرني بالكامل.. ولم أتألق في بيراميدز لهذا السبب ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 شاهد هدف صلاح المدهش من 12 زاوية "ردود أفعال مجنونة" 2 بيراميدز يوضح تفاصيل اشتباكات ما بعد المباراة.. والأهلي يمتنع عن الرد 3 كاراجير: أُفضل خسارة خدمات صلاح عن ساديو ماني 4 محمد صلاح لـ في الجول: نادي مصر سيكون مثل بيراميدز.. والزمالك بطل الدوري هذا الموسم

قد ينال إعجابك