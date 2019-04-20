انتهت في إنجلترا - سيتي (1) توتنام (0) السماوي يظفر بثلاث نقاط

السبت، 20 أبريل 2019 - 13:10

كتب : FilGoal

فيل فودين - مانشستر سيتي - توتنام

المواجهة تتكرر من جديد بين الثنائي مانشستر سيتي وتوتنام، وهذه المرة في الدوري الإنجليزي الممتاز بالجولة 35 من المسابقة.

سيتي يسعى للحفاظ على سجله خاليا من الهزائم محليا ومواصلة مطاردة ليفربول، وفي طريقه سيتعين عليه خوض مهمة صعبة أمام الفريق اللندني الذي أقصاه من دوري أبطال أوروبا.

على الجانب الآخر يأمل رجال المدرب ماوريسيو بوكيتينو في مواصلة تقديم الأداء القوي بالآونة الأخيرة، للحفاظ على مكان مؤهل لذات الأذنين.

FilGoal.com يقدم تغطية حية للمواجهة فتابعونا.

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نهاية المباراة

ق73: إيديرسون رائع. تألق وأبعد تهديد لوكاس مورا.

ق71: سترلينج يهدر فرصة الهدف الثاني والحارس والتر جازينجا يتصدى.

بداية الشوط الثاني

نهاية شوط أول مثير

ق45: إيديرسون لا يتوقف عن التألق وينقذ شباكه من هدف سون هيونج مين.

ق38: خروج كيفن دي بروين للإصابة ودخول فيرناندينيو.

ق20: بيرناردو سيلفا يطالب الحكم باحتساب ضربة جزاء بعد تدخل من يان فيرتونخين

ق19: إيمريك لابورتي يتألق ويحرم سون من التسجيل.

ق14: إديرسون يواصل التألق ويتصدى لتسديدة كريستيان إريكسن.

ق5: جوووول فيل فودين يتقدم لسيتي من رأسية إثر تمريرة رأسية أيضا من أجويرو.

ق3: سون هيونج مين يهدد مرمى سيتي بتسديدة أولى وإيديرسون يتصدى.

انطلاق اللقاء

مانشستر سيتي توتنام

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