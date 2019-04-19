مشجع لبنفيكا يسافر 28 ساعة لمدينة فرانكفورت الخاطئة‎

سافر مشجع برتغالي إلى ألمانيا من أجل مشاهدة مباراة إينتراخت فرانكفورت الألماني أمام بنفيكا البرتغالي في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي، وفي النهاية وجد نفسه في مدينة خاطئة.

ألفارو أوليفرا مشجع بنفيكا سافر في رحلة بالسيارة خلال 28 ساعة من البرتغال إلى ألمانيا مرورا بالعاصمة الفرنسية باريس.

لكنه لم يصل إلى مدينة فرانكفورت الذي سيقام فيها اللقاء على ملعب كومرزبنك أرينا، بل وصل إلى مدينة فرانكفورت أودر والتي تبعد بالسيارة ما يقارب 6 ساعات.

وبمساعدة من وسائل التواصل الاجتماعي اكتشف أوليفرا بإنه بعيدا عن ملعب المباراة 600 كيلومتر.

وأرسل حساب النادي الألماني تحياته في أحد التعليقات للمشجع ليرد "الآن أصبحت مشهورا بأنني غبي".

ولم يستطع أوليفرا من مشاهدة المباراة من المدرجات والتي خسرها نسور لشبونة بثنائية نظيفة مودعا البطولة الأوروبية.

وضرب إينتراخت فرانكفورت موعدا مع تشيلسي الإنجليزي في نصف النهائي بعد التفوق على بنفيكا بقاعدة الأهداف خارج القواعد بعدما خسر في البرتغال بنتيجة 4-2.

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