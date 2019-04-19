مشجع لبنفيكا يسافر 28 ساعة لمدينة فرانكفورت الخاطئة‎

الجمعة، 19 أبريل 2019 - 16:48

كتب : إسلام أحمد

بنفيكا

سافر مشجع برتغالي إلى ألمانيا من أجل مشاهدة مباراة إينتراخت فرانكفورت الألماني أمام بنفيكا البرتغالي في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي، وفي النهاية وجد نفسه في مدينة خاطئة.

ألفارو أوليفرا مشجع بنفيكا سافر في رحلة بالسيارة خلال 28 ساعة من البرتغال إلى ألمانيا مرورا بالعاصمة الفرنسية باريس.

أخبار متعلقة

سباليتي: إيكاردي ولاوتارو يستحقان المشاركة واسألوا أوسيليو عن دجيكو‎ مورينيو: لإيقاف ميسي تحتاج لقفص.. وخطورة صلاح وماني وفيرمينو قد تؤذي برشلونة مؤتمر جوارديولا: أشعر بالقلق من هذا الأسبوع.. وسنهاجم توتنام مجددا

لكنه لم يصل إلى مدينة فرانكفورت الذي سيقام فيها اللقاء على ملعب كومرزبنك أرينا، بل وصل إلى مدينة فرانكفورت أودر والتي تبعد بالسيارة ما يقارب 6 ساعات.

وبمساعدة من وسائل التواصل الاجتماعي اكتشف أوليفرا بإنه بعيدا عن ملعب المباراة 600 كيلومتر.

وأرسل حساب النادي الألماني تحياته في أحد التعليقات للمشجع ليرد "الآن أصبحت مشهورا بأنني غبي".

ولم يستطع أوليفرا من مشاهدة المباراة من المدرجات والتي خسرها نسور لشبونة بثنائية نظيفة مودعا البطولة الأوروبية.

وضرب إينتراخت فرانكفورت موعدا مع تشيلسي الإنجليزي في نصف النهائي بعد التفوق على بنفيكا بقاعدة الأهداف خارج القواعد بعدما خسر في البرتغال بنتيجة 4-2.

اقرأ أيضا:

كلوب عن اختيار صلاح ضمن الأكثر تأثيرا في العالم: نموذج للجميع

أجويرو وكين وصلاح.. من يُحطم رقم شيرر القياسي بالدوري الإنجليزي

"نادي مصر سيكون مثل بيراميدز"

سولشاير يتحدث عن مقارنة مارسيال بصلاح وماني وفيرمينو

الأهلي يكشف موعد عودة وليد سليمان للتدريبات الجماعية

ريفالدو.. ملك برشلونة غير المتوج الذي لم تحبه الجماهير

بنفيكا

نرشح لكم

أخر الأخبار

المقاصة لـ في الجول: طلعت يوسف مُصمم على الاستقالة 8 دقيقة | الدوري المصري
تقرير برتغالي: سيتي يستعد لكسر عقد موهبة بنفيكا بـ 120 مليون يورو 48 دقيقة | أوروبا
المقاولون يهزم الإنتاج بعد إثارة كبيرة.. ورزاق يهدر فوز الاتحاد أمام المقاصة في وداع طلعت يوسف ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري - الجونة 0 طلائع الجيش 0.. الداخلية 0 سموحة 1 ساعة | مصر
مدرب وست بروميتش: حجازي اعتذر لي عما فعله ساعة | المحترفون
دي مارزيو: إنتر يبدأ المحادثات مع سيتي لضم دانيلو.. اللاعب مُرحب 2 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 شاهد هدف صلاح المدهش من 12 زاوية "ردود أفعال مجنونة" 2 تعرف على كل مواعيد وتوقيتات وملاعب مباريات أمم إفريقيا.. مصير مصر والمجموعة النارية 3 كاراجير: أُفضل خسارة خدمات صلاح عن ساديو ماني 4 بيراميدز يوضح تفاصيل اشتباكات ما بعد المباراة.. والأهلي يمتنع عن الرد

قد ينال إعجابك