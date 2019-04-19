مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19-4-2019 والقنوات الناقلة.. 4 مباريات قوية بالدوري

يشهد اليوم الجمعة أربع مباريات قوية في الدوري المصري والبداية ستكون في تمام الخامسة والنصف مساء.

سيواجه الإنتاج الحربي منافسه المقاولون العرب عبر قناة "أون سبورت 2".

أما الاتحاد السكندري سيلتقي مع مصر المقاصة في الوقت ذاته ولكن عبر قناة "أون سبورت".

وفي تمام الثامنة مساء سيواجه الداخلية نظيره سموحة عبر قناة "أون سبورت".

وسيلتقي الجونة مع نظيره طلائع الجيش عبر قناة "أون سبورت 2".

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