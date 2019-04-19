مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19-4-2019 والقنوات الناقلة.. 4 مباريات قوية بالدوري

الجمعة، 19 أبريل 2019 - 10:32

كتب : FilGoal

هدف الجونة في الأهلي

يشهد اليوم الجمعة أربع مباريات قوية في الدوري المصري والبداية ستكون في تمام الخامسة والنصف مساء.

سيواجه الإنتاج الحربي منافسه المقاولون العرب عبر قناة "أون سبورت 2".

أما الاتحاد السكندري سيلتقي مع مصر المقاصة في الوقت ذاته ولكن عبر قناة "أون سبورت".

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وفي تمام الثامنة مساء سيواجه الداخلية نظيره سموحة عبر قناة "أون سبورت".

وسيلتقي الجونة مع نظيره طلائع الجيش عبر قناة "أون سبورت 2".

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