انتهت في الدوري – الأهلي (0) - (1) بيراميدز.. هدف كينو يكفي للفوز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الأهلي وبيراميدز التي تقام في ملعب بتروسبورت في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 25 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بفوز بيراميدز بهدف مقابل لا شيء.

ق90+6: مروان محسن يسدد كرة في أخطر فرص الأهلي وترتطم بدفاع بيراميدز وتضيع فرصة هدف محقق على الفريق الأحمر.

ق90+4: إنذار لعلي جبر بعد تدخله بقوة على أزارو وركلة حرة مباشرة للأهلي من على حدود منطقة جزاء بيراميدز.

ق90: 6 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق89: إنذار للسولية لاعتراضه على الحكم.

ق87: تبديل ثالث لبيراميدز بخروج كينو ومشاركة علي جبر.

ق82: إنذار لمحمد الشناوي لاشتباكه مع الجهاز الطبي لبيراميدز في الملعب.

ق74: التبديل الثالث والأخير للأهلي بمشاركة مروان محسن بدلا من صالح جمعة.

ق74: التبديل الثاني لبيراميدز بخروج محمد فاروق ومشاركة محمد فتحي.

ق69: التبديل الأول لبيراميدز بخروج ناصر منسي ومشاركة سيفوينتي.

ق68: ماذا فعلت يا جيرالدو؟ عمر جابر يخطئ في تشتيت الكرة داخل منطقة الجزاء وجيرالدو يسدد كرة ضعيفة حولها الشناوي لركلة ركنية.

ق63: الشناوي يحرم بيراميدز من هدف ثان عقب متابعته رأسية ناصر منسي.

ق57: التبديل الثاني للأهلي بمشاركة أجايي بدلا من حسين الشحات.

ق54: عرضية من معلول من ركلة حرة والكرة تذهب إلى أزارو الهارب من الرقابة ولكن رأسيته تذهب أعلى مرمى بيراميدز.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدف دون رد.

ق45+2: ماذا أضعت يا جيرالدو؟ عرضية رائعة من معلول وجيرالدو الهارب من الرقابة يسدد الكرة بغرابة إلى خارج الملعب.

ق45: 5 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق42: التبديل الأول للأهلي بمشاركة حمدي فتحي بدلا من حسام عاشور

ق38: هجمة مرتدة رائعة للأهلي حسين الشحات راوغ ببراعة ومرر عرضية إلى جيرالدو الذي لم يلحق بالكرة لتضيع أخطر فرص اللقاء على الأهلي.

ق32: أحمد الشناوي يتألق ويمنع أزارو من تسجيل التعادل بعد رأسية ارتطمت بأرضية الملعب وحولها حارس بيراميدز إلى ركلة ركنية.

ق23: إنذار لجيرالدو لادعائه السقوط من أجل الحصول على ركلة جزاء.

ق19: القائم يحرم بيراميدز من الهدف الثاني بعد تسديدة زاحفة من ناصر منسي وكينو تابع الكرة بتسديدة جديدة لكنها مرت بجوار المرمى.

ق16: تسلم سيء من أزارو لبينية صالح جمعة وفرصة هدف محقق تضيع على الأهلي.

ق14: جوووول كينو يسجل الهدف الأول لبيراميدز من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك محمد الشناوي.

ق6: بطاقة صفراء أولى في المباراة لأحمد فتحي عقب تدخله على عمر جابر.

ق4: عرضية من جيرالدو من الناحية اليسرى ولكن حسين الشحات لا يلحق بالكرة لتمر إلى ركلة مرمى.

انطلاق المباراة.