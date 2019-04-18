تشكيل بيراميدز – كينو أساسي وجبر على الدكة.. خماسي هجومي لـ دياز ضد الأهلي

أعلن رامون دياز المدير الفني لبيراميدز عن تشكيل فريقه ضد الأهلي في المباراة التي تقام على استاد بتروسبورت.

ويشارك البرازيلي كينو ضمن خماسي هجومي لبيراميدز، يضم أيضا إريك تراوري وعبد الله السعيد ومحمد فاروق وناصر منسي.

وبالتالي، يجلس جون سيفوينتي على دكة البدلاء، وخرج كريستيان بينافينتي خارج قائمة الفريق.

وأتى التشكيل كاملا كالتالي..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: رجب بكار – أحمد أيمن منصور – عمرو ميداني – عمر جابر

الوسط: نبيل عماد "دونجا" – عبد الله السعيد – كينو – إريك تراوري – محمد فاروق

الهجوم: ناصر منسي

أما دكة البدلاء فيجلس عليها المهدي سليمان، مهند لاشين، علي جبر، محمد فتحي، محمد مجدي "أفشة"، محمد رزق، جون سيفوينتي.

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