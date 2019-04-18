تقرير – تشيلسي لن يمدد إعارة إيجوايين.. مصير مجهول للأرجنتيني

الخميس، 18 أبريل 2019 - 18:42

كتب : FilGoal

إيجوايين

ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية في تقرير لها أن تشيلسي لن يفعل خيار شراء جونزالو إيجوايين بشكل دائم خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح التقرير أن سوء مستوى المهاجم الأرجنتيني جعل تشيلسي ليس لديه أدنى نية في تمديد الإعارة أو شرائه بشكل دائم.

ولم يسجل إيجوايين مع تشيلسي سوى ثلاثة أهداف في 13 مباراة شارك فيهم في كل البطولات.

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وعلى الرغم من أن إيجوايين أعرب عن رغبته في وقت سابق في الاستمرار مع تشيلسي لكنه يبدو أنه لن يحظى بتحقيق ذلك الهدف وسيعود أدراجه إلى يوفنتوس.

وأوضح التقرير أن يوفنتوس ليس لديه أدنى نية في استعادة خدمات المهاجم الأرجنتيني مرة أخرى لذا أصبح على إيجوايين البحث عن ناد جديد لنفسه.

يذكر أن إيجوايين قضى النصف الأول من الموسم معارا إلى ميلان قبل أن يتم فسخها وينضم إلى تشيلسي.

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