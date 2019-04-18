يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإسماعيلي والزمالك، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري.

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** الإسماعيلي (0) - (2) الزمالك

** انتهت

** ق81 خروج محمد عبد السلام ومشاركة عبد الله جمعة. تغيير ثالث لـ الزمالك

** ق76 فرصة خطيرة لـ الإسماعيلي عن طريق باهر المحمدي ولكن تسديدته فوق مرمى جنش.

** ق70 الإسماعيلي (0) - (2) الزمالك

** ق64 جنش يتألق أمام بهاء مجدي ويحمي الزمالك من هدف عسكي

** ق57 مشاركة محمود عبد العزيز "زيزو" بدلا من أوباما

** تمريرة ولا أروع من عمر السعيد تضع أوباما منفردا بالمرمى والأخير يسدد في الشباك

** ق46 جووووووووووووووووووووووول الهدف الثاني لـ الزمالك عن طريق أوباما

** أودا مارشال بدلا من إبراهيم عبد الخالق.. تغيير أول لـ الإسماعيلي

** الشوط الثاني

** استراحة.. الزمالك (1) - (0) الإسماعيلي

** نهاية الشوط الأول

** الزمالك يتقدم بهدف عمر السعيد

** دربكة غريبة في دفاع الإسماعيلي بعد ركلة ركنية من إبراهيم حسن، وفي النهاية يسدد عمر السعيد في الشباك

** ق35 جووووووووووووووووووووووول عمر السعيد والهدف الأول لـ الزمالك في مرمى الإسماعيلي

** ق35 تسديدة صاروخية من زيزو يتصدى لها محمد فوزي ويحمي مرمى الإسماعيلي ويبعدها لركلة ركنية

** إصابة محمد مجدي.. مدافع الإسماعيلي يتلقى العلاج على أرضية الملعب

** ق31 وجيه عب الحكيم يهدر فرصة محققة لـ الإسماعيلي بعدما سدد بعيدا عن مرمى جنش

** نصف ساعة مثيرة بين الإسماعيلي والزمالك

** جنش يتألق ويحمي شباك الزمالك أمام شيلونجو ومحمد صادق

** تغيير أول اضطراري.. خروج بوطيب ومشاركة عمر السعيد

** ق22 إصابة خالد بوطيب بعد كرة مشتركة مع محمد مجدي

** ق14 خالد بوطيب يهدر هدفا لا يُصدق أمام الإسماعيلي.. انفراد وتسديدة "لوب" فوق المرمى

** محمد فوزي يواصل التألق ويحمي الإسماعيلي من هدف أول محقق من إبراهيم حسن

** محمد فوزي يحمي مرمى الإسماعيلي من ركلة إبراهيم حسن

** ق9 لمسة يد لـ الزمالك من عند حدود منطقة الجزاء

** ق5 فرصة أولى خطيرة لـ الإسماعيلي عن طريق شيلونجو والزمالك يرد عن طريق إبراهيم حسن.. الشباك لم تهتز حتى الآن

** ضغط مبكر من الإسماعيلي والفرص الخطرة لم تظهر حتى الآن

** الإسماعيلي (0) - (0) الزمالك

** انطلاق المباراة

بداية المباراة