محدّث انتهت - الإسماعيلي (0) - (2) الزمالك
الخميس، 18 أبريل 2019 - 16:32
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإسماعيلي والزمالك، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري.
لمتابعة المباراة مباشرة ودقيقة بدقيقة من هنا
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** الإسماعيلي (0) - (2) الزمالك
** انتهت
** ق81 خروج محمد عبد السلام ومشاركة عبد الله جمعة. تغيير ثالث لـ الزمالك
** ق76 فرصة خطيرة لـ الإسماعيلي عن طريق باهر المحمدي ولكن تسديدته فوق مرمى جنش.
** ق70 الإسماعيلي (0) - (2) الزمالك
** ق64 جنش يتألق أمام بهاء مجدي ويحمي الزمالك من هدف عسكي
** ق57 مشاركة محمود عبد العزيز "زيزو" بدلا من أوباما
** تمريرة ولا أروع من عمر السعيد تضع أوباما منفردا بالمرمى والأخير يسدد في الشباك
** ق46 جووووووووووووووووووووووول الهدف الثاني لـ الزمالك عن طريق أوباما
** أودا مارشال بدلا من إبراهيم عبد الخالق.. تغيير أول لـ الإسماعيلي
** الشوط الثاني
** استراحة.. الزمالك (1) - (0) الإسماعيلي
** نهاية الشوط الأول
** الزمالك يتقدم بهدف عمر السعيد
** دربكة غريبة في دفاع الإسماعيلي بعد ركلة ركنية من إبراهيم حسن، وفي النهاية يسدد عمر السعيد في الشباك
** ق35 جووووووووووووووووووووووول عمر السعيد والهدف الأول لـ الزمالك في مرمى الإسماعيلي
** ق35 تسديدة صاروخية من زيزو يتصدى لها محمد فوزي ويحمي مرمى الإسماعيلي ويبعدها لركلة ركنية
** إصابة محمد مجدي.. مدافع الإسماعيلي يتلقى العلاج على أرضية الملعب
** ق31 وجيه عب الحكيم يهدر فرصة محققة لـ الإسماعيلي بعدما سدد بعيدا عن مرمى جنش
** نصف ساعة مثيرة بين الإسماعيلي والزمالك
** جنش يتألق ويحمي شباك الزمالك أمام شيلونجو ومحمد صادق
** تغيير أول اضطراري.. خروج بوطيب ومشاركة عمر السعيد
** ق22 إصابة خالد بوطيب بعد كرة مشتركة مع محمد مجدي
** ق14 خالد بوطيب يهدر هدفا لا يُصدق أمام الإسماعيلي.. انفراد وتسديدة "لوب" فوق المرمى
** محمد فوزي يواصل التألق ويحمي الإسماعيلي من هدف أول محقق من إبراهيم حسن
** محمد فوزي يحمي مرمى الإسماعيلي من ركلة إبراهيم حسن
** ق9 لمسة يد لـ الزمالك من عند حدود منطقة الجزاء
** ق5 فرصة أولى خطيرة لـ الإسماعيلي عن طريق شيلونجو والزمالك يرد عن طريق إبراهيم حسن.. الشباك لم تهتز حتى الآن
** ضغط مبكر من الإسماعيلي والفرص الخطرة لم تظهر حتى الآن
** الإسماعيلي (0) - (0) الزمالك
** انطلاق المباراة
بداية المباراة