كلوب: نرى خط نهاية الموسم بالفعل.. ونحتاج لبعض الحظ وقليل من الإصابات

يحتاج ليفربول إلى بعض الحظ وقليل من الإصابات لينافس على لقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا مع وصول الموسم للأمتار الاخيرة، حسب يورجن كلوب المدير الفني للنادي.

بعد مرور 34 جولة يتواجد ليفربول في الصدارة برصيد 85 نقطة بفارق نقطتين عن ملاحقه مانشستر سيتي، لكن سيتي سيلعب 5 مباريات لأنه يملك مباراة مؤجلة ضد جاره مانشستر يونايتد مقابل 4 مباريات فقط لليفربول.

وقال كلوب عقب عبور عقبة بورتو في دوري الأبطال في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كان هناك الكثير من الدراما على أرض الملعب، ولكن ربما لم تكن مباراة درامية ككل".

ليفربول وصل إلى المربع الذهبي للموسم الثاني على التوالي، بعد فوزه على بورتو البرتغالي 6-1 في مجموع مباراتي ربع النهائي.(طالع التفاصيل)

وأضاف "نحن في الثلث الأخير من الموسم، نرى خط النهاية بالفعل وتحتاج إلى قليل من الحظ، وقليل من الإصابات وأشياء من هذا القبيل، إنه أمر هام للغاية".

وواصل "الآن، سنلعب يوم الأحد، أمامنا ثلاثة أيام للتعافي، سنعد أنفسنا لمباراة كرة قدم أخرى قوية. لقد عاد كارديف تمامًا إلى سباق النجاة من الهبوط، لذلك سوف يقاتلون من أجل ذلك".

وأتم المدرب الألماني "لا أظن أن لقاء كارديف سيكون أقل حدة من لقاء بورتو، لذلك نركز على المهمة الصعبة التالية".