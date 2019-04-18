ماني: ظننت هدفي في بورتو تسلل.. تفاجئت من احتسابه

كشف ساديو ماني لاعب ليفربول عن شعوره بالمفاجأة من احتساب هدفه في شباك بورتو البرتغالي بعدما ظن أنه كان متسللا.

ليفربول انتصر على بورتو من جديد 4-1 بعدما فاز ذهابا 2-0 ليتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي.

ماني سجل الهدف الأول الذي تم إلغائه بداعي التسلل قبل أن تحتسبه تقنية حكم الفيديو المساعد VAR إذ أثبتت الإعادة أن السنغالي لم يكن متسللا وقت تمرير محمد صلاح للكرة.

ولكن لاعب ساوثامبتون السابق ظن عكس ذلك، قائلا للتلفزيون البريطاني: "كنت أظنه تسلل كي أكون أمينا".

وأضاف "أخبرت زملاءي أن نواصل اللعب ولكنهم طالبوني بالانتظار لمعرفة قرار حكم الفيديو. تفاجئت من احتسابه".

وأشار "كان هدفا مهما للغاية ولكن الشيء الأهم هو الوصول إلى نصف النهائي، وقد فعلناه وهذا عظيم".

وأتم "البداية كانت صعبة، وروح الفريق كانت كبيرة، لم نستسلم أبدا وحاولنا المضي قدما. صنعنا العديد من الفرص وسجلنا الكثير من الأهداف لذا استحقينا الفوز".

ليفربول يلتقي مع برشلونة، بعدما تخطى الأول بورتو، والثاني مانشستر يونايتد.

الفريقان يلعبان أولا على ملعب كامب نو في مباراة الذهاب يوم الأربعاء 1 مايو المقبل، فيما يقام العودة على الأنفيلد يوم الثلاثاء 7 مايو المقبل.

ليفربول يتواجد في نصف النهائي للعام الثاني على التوالي، أما برشلونة فيصل لأول مرة منذ 3 مواسم متتالية.