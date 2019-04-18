شدد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة على أن الأمن ليس في حالة عناد مع الأهلي.

وقال سويلم في تصريحات لـFilGoal.com: "الأمن لا يعند مع الأهلي كما يظن البعض، بل وهناك حرص على مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز في المعاملة بين نادي وآخر".

وأضاف "هناك قرار رسمي سيصدر خلال الساعات المقبلة بالاعتمادات الخاصة بالحضور الجماهيري لمباراة الأهلي وبيراميدز، والذي سيحدده الأمن".

كان الأمن يرفض حضور الجماهير لمباراة الأهلي مع بيراميدز مساء اليوم الخميس، قبل أن يعلن النادي الأحمر في بيان رسمي انتهاء الأزمة وحضور جماهيره للقاء.

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز مساء اليوم الخميس، في لقاء مؤجل من الجولة الـ25 للدوري المصري.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة من 25 مباراة، فيما يحل بيراميدز ثالثا برصيد 57 نقطة من 27 مباراة.

اختر تشكيل الأهلي المثالي أمام بيراميدز من هنا.

طالع أيضا

صلاح يطارد رقمي جيرارد ومانى

الأهلي يعلن حضور جمهوره للقاء بيراميدز

صربي يدير لقاء الإسماعيلي والزمالك وكرواتي لمباراة الأهلي وبيراميدز

خميس ملتهب في الدوري المصري

شاهد ملخص تألق صلاح أمام بورتو

إنجاز تاريخي لأياكس