فان دايك: لنصنع التاريخ في الأسابيع الأخيرة من الموسم

يؤمن فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول بقدرة فريقه على صنع التاريخ في الأسابيع الأخيرة من الموسم.

وينافس ليفربول على بطولتي الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال، إذ يحل الريدز ضيفاً على بورتو البرتغالي مساء الأربعاء في إياب ربع النهائي بعد الفوز في الذهاب 2-0، في ظل الحفاظ على صدارة البطولة الإنجليزية.

قال فان دايك في تصريحات أبرزها موقع ناديه "سيكون الأمر صعباً، لكنه وقت رائع لأن تكون لاعباً في ليفربول. لدينا 8 مباريات متبقية. علينا أن نبذل خلالها كل شيء".

وأردف الهولندي الدولي "علينا فقط التركيز على أنفسنا. نريد أن نصل لنهائي دوري الأبطال مجدداً، هذا ما نحن جميعاً هنا من أجله".

وأضاف "حققنا نتيجة جيدة أمام بورتو في الذهاب، لكن الأمر لم ينته بعد ونعلم أننا سنخوض مواجهة أصعب في البرتغال. لا نفكر في أننا تأهلنا بالفعل، ولكن نتمنى إنهاء المهمة والانتقال للدور المقبل".

وواصل "نعلم أن بورتو خطير. سنحت لهم فرص أمامنا في أنفيلد، ونحن في حاجة لأن نكون أفضل في الإياب".

وأتم بنبرة تحدي "لن ندافع عن انتصارنا بهدفين دون رد، نريد أن نهاجم ونلعب مثلما نفعل طيلة الموسم. نريد إحراز الأهداف. إذا سجلنا هدفاً سيكونون في حاجة إلى تسجيل أربعة".

ويبحث نجمنا المصري محمد صلاح عن هدفه الرابع أوروبيا هذا الموسم في شباك بورتو منتشيا بهدفه الصاروخي في مرمى تشيلسي هذا الأسبوع بالدوري الإنجليزي.

صلاح رفع رصيده من الأهداف هذا الموسم في كل البطولات لـ22 هدفا، 19 في الدوري الإنجليزي كهداف للمسابقة و3 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

ويمكنك اختيار التشكيل الأفضل لـ ليفربول من وجهة نظرك في باقي مباريات الموسم من هنا









































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