رسميا - اتليتكو مدريد يقطع الطريق على من يريد أوبلاك بتمديد عقده

أعلن أتليتكو مدريد يوم الأربعاء تمديد عقد حارس مرماه يان أوبلاك لينهي فترة طويلة من الجدل حول الأمر.

وأفاد أتليتكو عبر موقعه أن الحارس السلوفيني مدد عقده حتى صيف 2023.

وكان الشرط الجزائي في عقد أوبلاك السابق يبلغ 100 مليون يورو، ومن المفترض أن يكون تغير مع العقد الجديد، ولكن أتليتكو لم يفصح عن ذلك.

تقارير صحيفة عديدة أفادت الصيف الماضي أن عدة أندية مثل ليفربول وتشيلسي قد أبدوا اهتمامهم بضم اللاعب، إلا أنهما قد ضما خلال السوق الصيفية كل من أليسون من روما وكيبا أريزابالاجا من أتليتك بلباو على الترتيب.

كما أبدى باريس سان جيرمان اهتمامه بضم الحارس صاحب الـ25 عاما، قبل أن يضم جيانلويجي بوفون مجانا بعد رحيله عن يوفنتوس.

وأشارت الصحيفة الإسبانية وقتها إلى أن الدولي السلوفيني شعر بالإحباط لأن أتليتكو مدريد تأخر في مفاوضات تجديد عقده لمدة عام، كما أنه يشعر بأن كل الوعود التي قيلت له لم تنفذ حينما جدد عقده في فبراير 2016.

وكان أوبلاك قد جدد عقده مع أتليتكو مدريد منذ 3 مواسم لينتهي عام 2021.

وانضم أوبلاك إلى أتليتكو مدريد قادما من بنفيكا في صيف 2014 بمبلغ 16 مليون يورو.

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