بالفيديو - الـVAR يلغي ركلة جزاء لـ برشلونة أمام يونايتد

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 - 21:24

كتب : FilGoal

راكيتيتش

ألغى فيليكس بريتش حكم مباراة برشلونة الإسباني أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي ركلة جزاء لأصحاب الأرض بعد العودة لتقنية الفيديو.

ويلعب برشلونة ضد مانشستر يونايتد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بملعب كامب نو.

وفي الدقيقة 11 تعرض إيفان راكيتيتش للعرقلة داخل منطقة الجزاء من قبل البرازيلي فريد ليشير الحكم إلى ركلة جزاء.

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قبل أن يرجع إلى تقنية الفيديو الـVAR ويلغي الركلة بعدما تبين أن فريد لمس الكرة قبل راكيتيتش.

وكان لقاء الذهاب في ملعب أولد ترافورد انتهى بفوز برشلونة بهدف دون رد.

برشلونة مانشستر يونايتد دوري أبطال أوروبا

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