محدّث مباشر #ليلة_الأبطال - يوفنتوس (1) (1) أياكس.. تشيزني يواصل التألق

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 - 20:31

كتب : FilGoal

أليكس ساندرو - يوفنتوس - أياكس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة يوفنتوس الإيطالي ضد أياكس الهولندي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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ق.57 تشيزني يتصدى مجددا لتسديدة رائعة من فان دي بيك

ق.52 تشيزني يتصدى لفرصة خطيرة من أياكس أمام حكيم زياش

بداية الشوط الثاني

دخول مويس كين في صفوف يوفنتوس بدلا من باولو ديبالا

نهاية الشوط الأول

ق.34 هدف التعادل لـ أياكس بواسطة فان دي بيك بعد ارتباك في دفاع يوفنتوس

ق.28 كريستيانو رونالدو يسجل الهدف الأول لـ يوفنتوس بضربة رأسية عقب ركلة ركنية نفذها ميراليم بيانيتش

ق.21 أياكس يشن الغارة الأولى وفان دي بيك يسدد أعلى العارضة من مسافة قريبة

ق.10 إصابة المغربي نصير مزراوي في صفوف أياكس واستبداله بـ دالي سينكجرافن

ق.5 إيمري تشان كاد أن يباغت الحارس أندري أونانا الذي سدد في جسد الألماني، لكن الكرة خرجت ركلة مرمى لـ أياكس

بداية المباراة

المباراة تنطلق بعد قليل

أياكس يوفنتوس دوري أبطال أوروبا

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