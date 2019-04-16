انتهت - يوفنتوس (1)-(2) أياكس.. أبناء كرويف إلى نصف النهائي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة يوفنتوس الإيطالي ضد أياكس الهولندي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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نهاية المباراة بفوز وتأهل أياكس إى نصف النهائي

ق 90: الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء ليوفنتوس في الدقيقة الأخيرة

ق 80: هدف ثالث لأياكس من حكيم زياش ولكن الحكم يلغيه بداعي التسلل

ق 78: رأسية من رونالدو يمسك بها أونانا

ق.74 دافيد نيريس يهدر رصاصة الرحمة ويسدد خارج مرمى يوفنتوس من انفراد

ق.67 هدف التقدم لـ أياكس برأسية من ماتياس دي ليخت بعد ركلة ركنية نفذها لاسي شونه.. يوفنتوس يحتاج إلى هدفين للتأهل

ق.57 تشيزني يتصدى مجددا لتسديدة رائعة من فان دي بيك

ق.52 تشيزني يتصدى لفرصة خطيرة من أياكس أمام حكيم زياش

بداية الشوط الثاني

دخول مويس كين في صفوف يوفنتوس بدلا من باولو ديبالا

نهاية الشوط الأول

ق.34 هدف التعادل لـ أياكس بواسطة فان دي بيك بعد ارتباك في دفاع يوفنتوس

ق.28 كريستيانو رونالدو يسجل الهدف الأول لـ يوفنتوس بضربة رأسية عقب ركلة ركنية نفذها ميراليم بيانيتش

ق.21 أياكس يشن الغارة الأولى وفان دي بيك يسدد أعلى العارضة من مسافة قريبة

ق.10 إصابة المغربي نصير مزراوي في صفوف أياكس واستبداله بـ دالي سينكجرافن

ق.5 إيمري تشان كاد أن يباغت الحارس أندري أونانا الذي سدد في جسد الألماني، لكن الكرة خرجت ركلة مرمى لـ أياكس

بداية المباراة

المباراة تنطلق بعد قليل