مؤتمر_ليلة_الأبطال - جوارديولا: تفاجئت مما فعلناه في الدوري.. وقد نخسر لقبين في أسبوع

يبدو الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي هادئا قبل مواجهة فريقه أمام توتنام غدا الأربعاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

السماوي سقط في الذهاب على وايت هارت لين بهدف نظيف سجله سون هيونج مين، ورغم ذلك يعول مدرب سيتي على جماهيره في هذا اللقاء.

جوارديولا تطرق إلى المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، وفرص فريقه في المسابقة الأوروبية، وكل الآتي على لسانه خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة الديوك.

غياب هاري كين "إنه مازال نفس الفريق القوي الذي كان عليه قبل 3 سنوات عند وصولي إلى إنجلترا. توتنام فريق رائع".

ضغوطات الفوز بدوري أبطال أوروبا "يتوجب علي الفوز. رئيس النادي أخبرني بأنه يجب أن أفوز باللقب 3 مواسم متتالية. في كرة القدم تخسر أكثر مما تفوز، أقدم أفضل ما لدي".

تعليقات لاعبه إلكاي جوندوجان عن توتر اللاعبين في المباريات الأوروبية الهامة (طالع التفاصيل) "يجب أن تروا ما فعلناه في 20 شهرا، أفضل مثال على ذلك كان ما حدث في سيلهرست بارك (يقصد الانتصار على كريستال بالاس)، إنهم واحد من أصعب المنافسين الذين قد تواجههم خارج أرضك، انظروا إلى الطريقة التي لعبنا بها، استقبلنا تسديدة أو تسديدتين فقط على المرمى".

"فقدت فرصة الوصول لنهائي دوري الأبطال مرتين بسبب ركلات الجزاء، لكن هذه كرة القدم. في أحد السنوات وصلت للنهائي من تسديدة واحدة على المرمى، وفي مرة أخرى سددنا 33 تسديدة ولم نتأهل".

" أعلم مقدار التركيز الذي يتمتع به اللاعبون والرغبة في الوصول لنصف النهائي، هل سيكون ذلك كافيا؟ لا أعلم".

التوقعات هذا الموسم "كنت على علم بأننا لن نستطيع تكرار ما فعلناه الموسم الماضي خاصة في الدوري الإنجليزي (يقصد حصد أكبر عدد من النقاط)، والآن أنا أكثر شخص في المنظومة متفاجئ من تحقيق 83 نقطة مع تبقي 5 مباريات على نهاية المسابقة".

الإصابات "أعتقد أن الجميع جاهز تقريبا. لا أظن أن ألكساندر زينشينكو سوف يتدرب اليوم. الآخرون عادوا يوم أمس ويتعافون بشكل جيد. فيرناندنيو تدرب بالأمس، لم يتمتع بقوة كبيرة ولكنه تدرب".

"سيرخيو أجويرو جاهز، هو بحاجة للمنافسة ويحتاج لبعض الوقت ليعود إلى أفضل حالاته، مباراة الغد لا ترتبط بالعامل البدني أبدا".

دور الجماهير في مباراة الغد "الجماهير سوف تفعلها من أجل هؤلاء الفتيان، بدون دعمهم لن نستطيع التأهل، أشعر بالفضول لرؤية ما ستفعله الجماهير غدا، هم يعلمون أننا سنحاول أن نجعلها مباراة كبيرة".

"أجواء مثل مواجهة ليفربول (الانتصار على الريدز 2-1) سوف تكون كافية بالنسبة لي، أريد من الجماهير أن تُظهر رغبتها في الوصول إلى نصف النهائي".

لقب الدوري "إن لم نفز بمبارياتنا هذا الأسبوع فسوف نفقد كلا اللقبين، لدينا منافس رائع هذا الموسم يدعى ليفربول، عادة 84 أو 85 نقطة ما تكون كافية لتحقيق اللقب. كلا منا يستحق الفوز بالدوري ولكن فريق واحد فقط سوف يتوج به".

"بالنسبة لي الدوري الإنجليزي هو البطولة الأكثر أهمية ولكن بالطبع نطمح للفوز بدوري الأبطال. لا أحلم بالكثير، الآن أريد فقط الذهاب إلى نصف النهائي، مهما كانت نتيجة مباراة الغد سنكون حاضرين في قرعة دوري الابطال الموسم المقبل وسنحاول مجددا".

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