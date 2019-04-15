محدّث انتهت - واتفورد (0) - (1) أرسنال
الإثنين، 15 أبريل 2019 - 21:01
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة واتفورد أمام أرسنال في الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي.
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** واتفورد (0) - (1) أرسنال
** انتهت
** ق62 القائم يتعاطف مع أرسنال ويحرم واتفورد من هدف محقق
** أرسنال يواصل إهدار الفرص
** فرصة خطيرة للغاية لأرسنال عن طريق مخيتاريان ولكن حارس واتفورد يتألق
** أوزيل بدلا من توريرا
** واتفورد (0) - (1) أرسنال
** انطلاق الشوط الثاني
** نهاية الشوط الأول
** نصف ساعة مرت من عمر الشوط والنتيجة تقدم أرسنال وخطورة من واتفورد رغم النقص العددي.
** ق12 بطاقة حمراء مباشرة في وجه تروي ديني
** خطأ قاتل من حارس واتفورد في إبعاد الكرة لتصطدم في أوباميانج وتهز الشباك
** ق9 جوووووووووووووووووووووووول أوباميانج والهدف الأول لـ أرسنال
** واتفورد (0) - (0) أرسنال
** انطلاق المباراة
** بعد قليل انطلاق المباراة