محدّث الشوط الثاني - واتفورد (0) - (1) أرسنال.. مشاركة أوزيل

الإثنين، 15 أبريل 2019 - 21:01

كتب : FilGoal

أوباميانج - واتفورد - أرسنال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة واتفورد أمام أرسنال في الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي.

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** ق62 القائم يتعاطف مع أرسنال ويحرم واتفورد من هدف محقق

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** أرسنال يواصل إهدار الفرص

** فرصة خطيرة للغاية لأرسنال عن طريق مخيتاريان ولكن حارس واتفورد يتألق

** أوزيل بدلا من توريرا

** واتفورد (0) - (1) أرسنال

** انطلاق الشوط الثاني

** نهاية الشوط الأول

** نصف ساعة مرت من عمر الشوط والنتيجة تقدم أرسنال وخطورة من واتفورد رغم النقص العددي.

** ق12 بطاقة حمراء مباشرة في وجه تروي ديني

** خطأ قاتل من حارس واتفورد في إبعاد الكرة لتصطدم في أوباميانج وتهز الشباك

** ق9 جوووووووووووووووووووووووول أوباميانج والهدف الأول لـ أرسنال

** واتفورد (0) - (0) أرسنال

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة

في إنجلترا أرسنال واتفورد

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