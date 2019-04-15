يحل ريال مدريد ضيفا على ليجانيس في الملعب البلدي بـ بوتاركي، بالجولة 32 من الدوري الإسباني.

ريال مدريد يمتلك 60 نقطة في المركز الثالث، بينما يحتل ليجانيس المركز 13 برصيد 40 نقطة.

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ق.51 كريم بنزيمة يسجل هدف التعادل لـ ريال مدريد بفرصة من روحين

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.45 جوناثان سيلفا يسجل الهدف الأول لـ ليجانيس بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء

ق.41 إيسكو ينفذ ركلة حرة مباشرة تحصل عليها بنفسه، والكرة تمر أعلى العارضة

ق.15 مارتن برايتويت يهدر فرصة في مواجهة مرمى ريال مدريد بضربة رأسية تمر بجوار القائم مباشرة

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل