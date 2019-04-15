يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة مصر للمقاصة وبتروجت في الجولة الـ 29 من الدوري المصري.

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المقاصة في المركز السادس برصيد 40 نقطة من 28 مباراة، بينما بتروجت في المركز الـ 15 برصيد 28 نقطة من 28 مباراة.

** المقاصة (0) - (0) بتروجت

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة