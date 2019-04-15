ماركا: مانشستر يونايتد يتمسك ببوجبا أمام إغراءات ريال مدريد

الإثنين، 15 أبريل 2019 - 13:23

كتب : إسلام أحمد

بوجبا - مانشستر يونايتد - ساوثامبتون

أخبرت إدارة مانشستر يونايتد مينو رايولا وكيل أعمال متوسط الميدان الفرنسي بول بوجبا بأنهم لن يسمحوا برحيل لاعبهم بسهولة في الصيف المقبل.

وتحيط العديد من التكهنات حول مستقبل لاعب يوفنتوس السابق وأغلى لاعب في الدوري الإنجليزي، بعد تصريحاته الأخيرة بشأن ريال مدريد وإشادة المدير الفني زين الدين زيدان به.

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ووفقا لتقرير نشرته "ماركا" الإسبانية، فإن النادي الإنجليزي يسعى لتمديد تعاقد نجمه والذي ينتهي في يونيو 2021، خاصة بعد رحيل البرتغالي جوزيه مورينيو والمشاكل التي نشبت بين الثنائي في النصف الأول من الموسم.

وطالب الفرنسي البالغ 26 عاما حينها بالرحيل عن صفوف الشياطين الحمر بسبب سوء العلاقة بينه وبين المدير الفني البرتغالي.

ويسعى ريال مدريد لتقديم عرض مغري لمانشستر يونايتد من أجل التخلي عن لاعبه مقابل 150 مليون يورو، وهو ما يعد أكثر مما دفعه الفريق الإنجليزي لإعادة لاعبه من يوفنتوس الإيطالي في صيف 2016.

ويحارب الفريق الإنجليزي في العديد من الاتجاهات، سواء في دوري أبطال أوروبا، أو صراع التأهل الأوروبي في الدوري الإنجليزي، وكذلك التجديد لعدد من نجومه.

ويأمل ريال مدريد بقيادة زيدان في التوقيع مع الفرنسي بحسب ماركا، وكذلك يوجهون أنظارهم إلى أسماء أخرى حال فشل كافة الفرص للتوقيع مع بطل العالم.

ويقدم بوجبا أفضل مواسمه التهديفية على صعيد الأندية، خاصة منذ وصول النرويجي أولي جونار سولشاير على رأس الفريق فنيا، بتسجيل 16 هدفا وصناعة 11 في جميع المسابقات.

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