مؤتمر كلوب عن اختلاف مواجهة تشيلسي بعد سقوط جيرارد.. ورسالة بعدم الحديث للاعبين

قال يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إن لقاء فريقه في عام 2014 أمام تشيلسي والمعروف إعلاميا بلحظة سقوط جيرارد ليس لديه أدنى علاقة بالمواجهة المقبلة بين الفريقين.

ويلتقي ليفربول مع تشيلسي في قمة الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل في ملعب أنفيلد في الجولة 34 من المسابقة.

وكان ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي في عام 2014 ولكنه هُزم من تشيلسي وسمح لمانشستر سيتي بالاقتراب منه قبل أن ينجح في التتويج باللقب في النهاية.

وعلق كلوب على تلك الحادثة قائلا: "لست واثقا إن الحادثة مازالت عالقة في أذهان الجميع عداكم أنتم –يقصد الصحفيين-".

وواصل "سمعت عن الأمر بالطبع ولكن الآن قصة مختلفة تماما فنحن نركز على لقاء الأحد المقبل ولا نفكر في الماضي".

وتابع "محمد صلاح كان هناك في تلك المباراة مع تشيلسي ولكننا غيرنا الأمر كليا، كل شيء تغير فقط الأسماء والألوان كما هي".

وشدد المدرب الألماني "أعرف إنه يجب علي العمل ولعبنا جيدا ضد بورتو الثلاثاء الماضي ونريد الاستمرار في ذلك".

وطلب كلوب من الصحفيين والجماهير عدم التحدث للاعبيه عما حدث قبل خمس سنوات وقال: "إن كان يريد أي منكم الحديث مع لاعبيني عما حدث في 2014 فأرجوكم لا تقوموا بذلك".

وأكمل "يجب أن نتحلى بالإيجابية مثلما كنا طوال الموسم".

وشدد "لم أفكر للحظة عما حدث في تلك المباراة ونحن لا نقارن أي موسم بآخر، وأنتم تسألونني عن ذلك الوقت وأنا ليس لدي إجابة أنا غير عصبي بل أشعر بالحماس والإيجابية في اللحظة الحالية".

وانتقل كلوب للحديث عن تشيلسي قائلا: "هم يعيشون فترة جيدة مؤخرا فنحن أتيحت لنا فرصتين لمشاهدتهم خلال الأسبوع المنصرم وأراحوا بعض اللاعبين وفازوا بالأمس".

وتابع "تشيلسي وهازارد بأفضل حال مؤخرا ونحن كذلك ويجب أن نستخدم قوة جماهيرنا في ملعب أنفيلد وأنا سعيد بهم جميعا وكيف نضجنا سويا وهذه لحظة جديدة لإظهار مدى قوتنا".

أما عن هازارد قال: "في يومه سيكون واحد بين الأفضل في العالم وحظي بمسيرة رائعة ولكننا سنحاول إيقافه".

وبسؤاله عن هل يفكر في وضع خطة خاصة لهازارد قال: "سنحاول ألا جعله يتألق وأن نقرأ المباراة جيدا ونحرمه من الكرة ولن يكون الأمر سهلا لكن يتعين علينا الدفاع بشكل جيد".

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة بفارق نقطتين عن ملاحقه مانشستر سيتي وللأخير لقاء أقل.

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