يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

فياريال وفالنسيا

نهاية المباراة

ق. 93 جويديس يضيف الثااااالث لفالنسيا.

ق. 90 جووووول فالنسيا يضيف الثاني عن طريق دانيال واس.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 36 سانتي كازورلا يدرك التعادل لفياريال في فالنسيا

ق. 6 جووول أول لفالنسيا عن طريق جويديس.

بداية المباراة

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سلافيا براج وتشيلسي

نهاية المباراة

ق. 86 جوووول أول لتشيلسي عن طريق ماركوس ألونسو برأسية قابلها بها عرضية ويليان.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة

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بنفيكا وإينتراخت فرانكفورت

نهاية المباراة

ق. 72 جووووول ثاني لفرانكفورت عن طريق جونسالو باسيينشا برأسية رائعة.

ق. 54 جوووول راااابع.. عرضية من جريمايدو يقابلها جواو فيليكس بلمسة ليكمل الهاتريك.

ق. 51 جوووووول ثاالث لبنفيكا برأسية عن طريق روبن دياش.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 41 فرانكفورت لم يهنأ كثيرا.. جواو فيليكس يعود ويضيف الثاني بتصويبة رااائعة.

ق. 39 جوووول التعادل لفرانكفورت عن طريق لوكا يوفيتش.

ق. 20 جوووول أول لبنفيكا عن طريق جواو فيليكس من ركلة جزاء.

بداية المباراة

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أرسنال ونابولي

نهاية المباراة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 24 جوووول ثاني لأرسنال بتصويبة من توريرا اصطدمت في دفاع نابولي وغيرت اتجاهها لتسكن الشباك.

ق. 15 جووول أول لأرسنال عن طريق أرون رامسي.

بداية المباراة

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