محدّث مباشر الدوري المصري - الاتحاد (2)-(3) بيراميدز.. جوووول هاتريك تراوري
الخميس، 11 أبريل 2019 - 20:01
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري ضد بيراميدز في الجولة الـ29 للدوري المصري والتي تقام بملعب المكس في الإسكندرية.
تابع تفاصيل المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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ق 83: جووووول تراوري يسجل الهاتريك
ق 81: جووووول إريك تراوري يسجل التعادل
ق 63: جوووول خالد قمر يسجل الثاني للاتحاد
ق 60: جوووول تراروي يسجل التعادل بعد عرضية من عمر جابر
ق 53: طرد عمر خربين بعد حصوله على الكارت الأصفر الثاني بعد تدخل قوي مع نور السيد
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الاتحاد 1-0
ق 35: جووووول رزاق سيسيه يسجل الأول للاتحاد بضربة رأسية
ق 7: فرصة خطيرة لبيراميدز بعدما لعب بينافنتي عرضية وصلت إلى تراوري أمام الشباك لكنه لم يسدد وأعاد الكرة إلى عمر خربين الذي سدد بقوة ولكن الهاني سليمان تصدى للكرة
انطلاق المباراة