محدّث مباشر الدوري المصري - الاتحاد (2)-(3) بيراميدز.. جوووول هاتريك تراوري

الخميس، 11 أبريل 2019 - 20:01

كتب : FilGoal

الأهلي - بيراميدز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري ضد بيراميدز في الجولة الـ29 للدوري المصري والتي تقام بملعب المكس في الإسكندرية.

تابع تفاصيل المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة

طرد حمدي النقاز عقب نهاية مباراة المصري والزمالك.. ويغيب أمام الإسماعيلي المعاناة تزداد.. الطلائع يهزم الداخلية في إثارة +90 الملكي يترك الصدارة لأول مرة.. المصري يكتب الخسارة الثانية للزمالك في الدوري

ق 83: جووووول تراوري يسجل الهاتريك

ق 81: جووووول إريك تراوري يسجل التعادل

ق 63: جوووول خالد قمر يسجل الثاني للاتحاد

ق 60: جوووول تراروي يسجل التعادل بعد عرضية من عمر جابر

ق 53: طرد عمر خربين بعد حصوله على الكارت الأصفر الثاني بعد تدخل قوي مع نور السيد

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الاتحاد 1-0

ق 35: جووووول رزاق سيسيه يسجل الأول للاتحاد بضربة رأسية

ق 7: فرصة خطيرة لبيراميدز بعدما لعب بينافنتي عرضية وصلت إلى تراوري أمام الشباك لكنه لم يسدد وأعاد الكرة إلى عمر خربين الذي سدد بقوة ولكن الهاني سليمان تصدى للكرة

انطلاق المباراة

بيراميدز الاتحاد السكندري الدوري المصري

نرشح لكم

أخر الأخبار

أحمد حسن: الاتحاد كان قويا ولكن دوافع الفوز لدينا كانت أكبر.. ولقاء الأهلي بـ3 نقاط فقط 6 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو - أرسنال يهزم نابولي وحسم التأهل يتأجل لموقعة سان باولو.. وفالنسيا يضرب فياريال بثلاثية 10 دقيقة | أوروبا
بالفيديو – تشيلسي يضع قدما في نصف النهائي بفوز خارج الأرض.. وفيليكس يتوهج في انتصار بنفيكا على فرانكفورت 15 دقيقة | أوروبا
ليفربول وتشيلسي يصدران بيانين للتعليق على عنصرية جماهير الزُرق ضد صلاح 17 دقيقة | المحترفون
دياز: شيء وحيد أدهشني أمام الاتحاد.. ونريد نتيجة إيجابية أمام الأهلي للاستمرار في المنافسة ساعة | الدوري المصري
أحمد علي يؤمن صدارة الهدافين وينصر المقاولون على الحدود ليواصل الصراع على المربع ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صور أغلفة الصحف الإنجليزية – ماذا قالت عن صلاح "منقذ" ليفربول أمام ساوثامبتون 2 تقرير جنوب إفريقي: الأهلي بدأ "الألعاب الذهنية" لتخطي صن داونز.. كاف يجامله 3 بيراميدز يوضح حقيقة انضمام عبد الله السعيد إلى الزمالك نهاية الموسم 4 في الجول يكشف موقف الأهلي من لاسارتي بعد خماسية صن داونز

قد ينال إعجابك