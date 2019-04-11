انتهت في الدوري - الاتحاد (2)-(3) بيراميدز.. نهاية المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري ضد بيراميدز في الجولة الـ29 للدوري المصري والتي تقام بملعب المكس في الإسكندرية.

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نهاية المباراة

ق 83: جووووول تراوري يسجل الهاتريك

ق 81: جووووول إريك تراوري يسجل التعادل

ق 63: جوووول خالد قمر يسجل الثاني للاتحاد

ق 60: جوووول تراروي يسجل التعادل بعد عرضية من عمر جابر

ق 53: طرد عمر خربين بعد حصوله على الكارت الأصفر الثاني بعد تدخل قوي مع نور السيد

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الاتحاد 1-0

ق 35: جووووول رزاق سيسيه يسجل الأول للاتحاد بضربة رأسية

ق 7: فرصة خطيرة لبيراميدز بعدما لعب بينافنتي عرضية وصلت إلى تراوري أمام الشباك لكنه لم يسدد وأعاد الكرة إلى عمر خربين الذي سدد بقوة ولكن الهاني سليمان تصدى للكرة

انطلاق المباراة