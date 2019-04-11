انتهت في الدوري - الاتحاد (2)-(3) بيراميدز.. نهاية المباراة

الخميس، 11 أبريل 2019 - 20:01

كتب : FilGoal

الأهلي - بيراميدز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري ضد بيراميدز في الجولة الـ29 للدوري المصري والتي تقام بملعب المكس في الإسكندرية.

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نهاية المباراة

ق 83: جووووول تراوري يسجل الهاتريك

ق 81: جووووول إريك تراوري يسجل التعادل

ق 63: جوووول خالد قمر يسجل الثاني للاتحاد

ق 60: جوووول تراروي يسجل التعادل بعد عرضية من عمر جابر

ق 53: طرد عمر خربين بعد حصوله على الكارت الأصفر الثاني بعد تدخل قوي مع نور السيد

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الاتحاد 1-0

ق 35: جووووول رزاق سيسيه يسجل الأول للاتحاد بضربة رأسية

ق 7: فرصة خطيرة لبيراميدز بعدما لعب بينافنتي عرضية وصلت إلى تراوري أمام الشباك لكنه لم يسدد وأعاد الكرة إلى عمر خربين الذي سدد بقوة ولكن الهاني سليمان تصدى للكرة

انطلاق المباراة

بيراميدز الاتحاد السكندري الدوري المصري

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