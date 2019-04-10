يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ومصر للمقاصة في الجولة الـ28 للدوري المصري والتي تقام بملعب بتروسبورت.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف

ق. 93 جوووول أوووول للمقاصة عن طريق المقاصة بعد عرضية من فوافي، يقابلها أنتوي برأسية في المرمى.

ق. 82 تغيير ثالث للأهلي بدخول أحمد فتحي بدلا من حمدي فتحي.

ق. 81 جووووول ثاان للأهلي عن طريق وليد أزارو. وان تو رائع بين السولية ونيدفيد، ثم يسدد السولية لكن يتصدى لها أحمد عادل عبد المنعم، ليتابعها أزارو برأسية في المرمى الخالي.

ق. 75 أنتوي يصل حدود منطقة الجزاء ولكن يسدد ضعيفة تصطدم بالدفاع وتصل إلى محمد رمضان الذي سدد فوق المرمى.

ق. 74 دخول كريم نيدفيد بدلا من صالح جمعة.

ق. 72 تنفذ الركنية وتصل إلى دسوقي الذي سدد الكرة لكن اصطدمت بزميله ميدو جابر.

ق. 72 ميدو جابر ينفرد لكن يسدد في جسن الشناوي.

ق. 69 تبديل أول للأهلي بدخول رمضان صبحي بدلا من حسين الشحات.

ق. 57 عرضية من محمود وحيد، يحولها السولية بلمسة إلى صالح جمعة الذي سدد مباشرة بجانب المرمى بقليل.

ق. 54 خروج هاني سعيد ودخول محمد الدسوقي في صفوف المقاصة.

ق. 50 طولية عالية من صالح جمعة يقابلها وليد أزارو برأسية، لكن أحمد عادل عبد المنعم يتألق ويحولها إلى ركنية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 44 تصويبة بعيدة تماما عن المرمى من حسين الشحات.

ق. 32 إصابة عمرو السولية

ق. 24 جوووول أووول للأهلي. عرضية من محمود وحيد من الجهة اليمنى، يقابلها حمدي فتحي برأسية في المرمى.

ق. 22 جونيور أجايي يسدد من داخل منطقة الجزاء، لكن أحمد عادل عبد المنعم يتصدى للكرة على مرتين.

ق. 12 مخالفة لمصر للمقاصة من حدود منقطة الجزاء، تنفذ داخل المنطقة وتخرج إلى ركلة مرمى.

صالح جمعة ينفذ المخالفة بجانب المرمى بقليل.

ق. 2 صالح جمعة يتحصل على مخالفة من على حدود منطقة الجزاء.

بداية المباراة