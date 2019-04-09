يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لقمة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين توتنام ومانشستر سيتي.

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أحداث المباراة:

انتهت

** 6 دقائق كوقت بدلا من ضائع

** ق88 مشاركة ساني ودي بروين بدلا من محرز وسيلفا

** اتمريرة من إيركسن واستلامة من سون ومهارة كبيرة وتسديدة صاروخية والهدف الأول لـ توتنام

** ق78 جووووووووووووووووووووول سون والهدف الأول لـ توتنام

** ق68 خروج أجويرو ومشاركة خيسوس

** ق55 إصابة هاري كين وخروجه من الملعب.. مهاجم توتنام خرج مسنودا من أحد أفراد الجهاز الطبي في الفريق

** ق52 سقوط إيدرسون مصابا والجهاز الطبي يعالج حارس سيتي

** ق50 توتنام (0) - (0) مانشستر سيتي

** ق48 تسديدة قوية خطيرة من سون ولكن تمر بجوار القائم

** انطلاق الشوط الثاني

** توتنام (0) - (0) مانشستر سيتي

** نهاية الشوط الأول

** دقيقتان كوقت بدلا من ضائع

** ق45 تهديد خطير جديد من أجويرو على مرمى توتنام ولكن تسديدة المهاجم الأرجنتيني تمر بجانب القائم

** سيطرة متبادلة على الكرة بين توتنام وسيتي مع وصول الدقيقة 40

** ضغط قوي والتحامات قوية في وسط الملعب بين لاعبي الفريقين

** ق24 فرصة أولى خطيرة للغاية لـ توتنام ولكن إيدرسون يتألق أمام تسديدة هاري كين من داخل منطقة الجزاء.

** خطورة سيتي تظهر عندما تصل الكرة إلى رحيم، بينما خروج هاري كين المتكرر من منطقة جزاء سيتي يُوفر مساحات لانطلاقات ديلي آلي، والنتيجة بلا أهداف حتى الآن

** ق20 توتنام (0) - (0) مانشستر سيتي

** توتنام يرد ويحاول السيطرة على مجريات مواجهة سيتي

** حارس السبيرز يتألق أمام سيرخيو ويحمي شباكه من هدف أول

** ق12 اووووووووووووو لوريس يتصدى لركلة جزاء لـ أجويرو

** اوووووو الحكم يحتسب ركلة جزاء لـ سيتي بعد لمسة يد على روز

** ق10 الحكم يتجه لتقنية الفيديو مع شكوك على لمسة يد على داني روز

** إثارة مبكرة في قمة توتنام ومانشستر سيتي

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة