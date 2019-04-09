محدّث انتهت - توتنام (1) - (0) سيتي
الثلاثاء، 09 أبريل 2019 - 20:55
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لقمة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين توتنام ومانشستر سيتي.
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أحداث المباراة:
انتهت
** 6 دقائق كوقت بدلا من ضائع
** ق88 مشاركة ساني ودي بروين بدلا من محرز وسيلفا
** اتمريرة من إيركسن واستلامة من سون ومهارة كبيرة وتسديدة صاروخية والهدف الأول لـ توتنام
** ق78 جووووووووووووووووووووول سون والهدف الأول لـ توتنام
** ق68 خروج أجويرو ومشاركة خيسوس
** ق55 إصابة هاري كين وخروجه من الملعب.. مهاجم توتنام خرج مسنودا من أحد أفراد الجهاز الطبي في الفريق
** ق52 سقوط إيدرسون مصابا والجهاز الطبي يعالج حارس سيتي
** ق50 توتنام (0) - (0) مانشستر سيتي
** ق48 تسديدة قوية خطيرة من سون ولكن تمر بجوار القائم
** انطلاق الشوط الثاني
** توتنام (0) - (0) مانشستر سيتي
** نهاية الشوط الأول
** دقيقتان كوقت بدلا من ضائع
** ق45 تهديد خطير جديد من أجويرو على مرمى توتنام ولكن تسديدة المهاجم الأرجنتيني تمر بجانب القائم
** سيطرة متبادلة على الكرة بين توتنام وسيتي مع وصول الدقيقة 40
** ضغط قوي والتحامات قوية في وسط الملعب بين لاعبي الفريقين
** ق24 فرصة أولى خطيرة للغاية لـ توتنام ولكن إيدرسون يتألق أمام تسديدة هاري كين من داخل منطقة الجزاء.
** خطورة سيتي تظهر عندما تصل الكرة إلى رحيم، بينما خروج هاري كين المتكرر من منطقة جزاء سيتي يُوفر مساحات لانطلاقات ديلي آلي، والنتيجة بلا أهداف حتى الآن
** ق20 توتنام (0) - (0) مانشستر سيتي
** توتنام يرد ويحاول السيطرة على مجريات مواجهة سيتي
** حارس السبيرز يتألق أمام سيرخيو ويحمي شباكه من هدف أول
** ق12 اووووووووووووو لوريس يتصدى لركلة جزاء لـ أجويرو
** اوووووو الحكم يحتسب ركلة جزاء لـ سيتي بعد لمسة يد على روز
** ق10 الحكم يتجه لتقنية الفيديو مع شكوك على لمسة يد على داني روز
** إثارة مبكرة في قمة توتنام ومانشستر سيتي
** انطلاق المباراة
** بعد قليل انطلاق المباراة