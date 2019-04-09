هل يغيبا عن مواجهة أياكس؟ كيلليني وتشان لم يشاركا في تدريبات يوفنتوس

غاب الثنائي جورجيو كيلليني وإيمري تشان عن مران فريقهما يوفنتوس استعدادا لمواجهة أياكس غدا الأربعاء.

الفريق الهولندي يستقبل السيدة العجوز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب يوهان كرويف أرينا.

ولم يشارك كيلليني في المران بسبب تعرضه لإصابة في الفخذ عقب مران يوم الإثنين، فيما يعاني تشان من آلام في الكاحل.

موقف الثنائي من المشاركة لم يتحدد بشكل نهائي حتى الآن، وإن كان الأقرب غيابهما عن اللقاء.

أما كريستيانو رونالدو فشارك بشكل طبيعي في المران اليوم الثلاثاء ويبدو جاهزا للبدء أساسيا بعدما حامت الشكوك حول قدرته على اللحاق باللقاء بعد إصابته رفقة منتخب البرتغال خلال فترة التوقف الدولي.

الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا غاب عن المباريات الثلاثة الأخيرة لـ يوفنتوس في مواجهة إمبولي وكالياري وميلان، لكن فريقه نجح في الخروج فائزا منها جميعا.

يوفنتوس سيكون في حاجة إلى خدمات رونالدو أمام أياكس، خصوصا بعد الثلاثية المبهرة التي سجلها في شباك أتليتكو مدريد بإياب دور الـ16 والتي قلبت التأخر 0-2 ذهابا أمام الفريق الإسباني.

ويمتلك رونالدو سجلا خارقا في مواجهة أياكس، إذ واجهه في السابق 5 مرات خرج منها جميعا منتصرا، وهز شباكه في 7 مناسبات.

الفريق الهولندي يقدم أداء مبهرا أوروبيا خلال الموسم الجاري، إذ نجح تأهل من دور المجموعات رفقة بايرن ميونيخ، ثم نجح بعد ذلك في إقصاء ريال مدريد حامل اللقب في واحدة من أكبر مفاجآت البطولة.

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غاب الثنائي جورجيو كيلليني وإيمري تشان عن مران فريقهما يوفنتوس استعدادا لمواجهة أياكس غدا الأربعاء.

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