بالفيديو - العين يعود ويتعادل مع الدحيل.. والهلال يخسر من استقلال طهران في أبطال آسيا

نجح فريق العين الإماراتي في العودة من بعيد ليحقق التعادل مع الدحيل القطري بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة لمجموعات دوري أبطال آسيا.

وتأخر العين بهدفين الأول عن طريق كريم بوضياف في الدقيقة 9، ثم أضاف يوسف العربي الهدف الثاني للدحيل في الدقيقة 32.

قبل أن يسجل جمال معروف هدف العين الأول في الدقيقة 36 ليقلص الفارق، ثم ينجح ماركوس بيرج في تسجيل التعادل في الدقيقة 58 مستغلا خطأ حارس الدحيل.

بهذه النتيجة حصد العين بقيادة خوان كارلوس جاريدو المدير الفني الأسبق للأهلي النقطة الثانية في دور المجموعات ويستمر في المركز الثالث للمجموعة الثالثة.

ووصل الدحيل إلى النقطة 4 في المركز الثالث.

في المجموعة ذاتها خسر الهلال السعودي خارج ملعبه أمام استقلال طهران الإيراني بهدفين لهدف.

تقدم استقلال طهران في الدقيقة 5 عن طريق علي كريمي ثم أضاف بيجمان منتظري الهدف الثاني في الدقيقة 30، قبل أن يسجل جوميز هدف الهلال الوحيد في الدقيقة 71.

ووصل استقلال طهران إلى النقطة 4 في المركز الثاني، وتجمد رصيد الهلال عند النقطة 6 ويستمر في صدارة المجموعة.

في المجموعة الأولى حقق النصر السعودي أول فوز له على الزوراء العراقي بثلاثية مقابل هدف.

وسجل أهداف النصر كل من عبد الله آل سالم ويحيى الشهري وعمر هوساوي، وسجل هدف الزوراء أحمد فاضل.

وحصد النصر أول 3 نقاط له في المجموعة ليرتقي إلى المركز الثالث، وتجمد رصيد الزوراء عند النقطة 4 في المركز الثاني.

بينما خسر الوصل الإماراتي في المجموعة ذاتها أمام ذوب آهن أصفهان بثلاثية مقابل هدف. ليستمر الفريق الإيراني في الصدارة برصيد 7 نقاط، ويتراجع الوصل للمركز الرابع بـ3 نقاط.