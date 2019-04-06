زيدان: بنزيمة يدرك أهميته لـ ريال مدريد.. وبيل لديه عامين في عقده

أشاد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، برد فعل فريقه بعد التأخر في النتيجة أمام إيبار.

ريال مدريد قلب تأخره أمام إيبار وهزمه 2-1 في الجولة 31 من الدوري الإسباني، على ملعب سانتياجو برنابيو. (طالع التفاصيل)

وصرح زيزو بعد اللقاء: "أنا راضٍ للغاية، نحن سعداء بما قدمناه في الشوط الثاني وليس الأول. دخلنا الشوط الثاني بعقلية مختلفة، لعبنا بشكل جماعي أكبر وركضنا أكثر وقاتلنا، حققنا نتيجة مميزة".

قبل أن يتحوّل للإشادة بلاعبه كريم بنزيمة الذي سجّل الهدفين: "أنا سعيد جدا لأجل بنزيمة، أعتقد أنه يعيش موسما مميزا، ولكنه يدرك حاجته إلى زملائه أيضا. أهنئ بنزيمة وكل اللاعبين الآخرين على الشوط الثاني الرائع".

مضيفا: "بنزيمة كان مهما دائما للفريق، ما حدث أنه صار يسجّل أهدافا أكثر. كريم يدرك مدى أهميته وأود أن أؤكد على ذلك".

زيدان سُئل عما قاله للاعبيه بين الشوطين، والفرنسي رفض الإفصاح: "لن أخبركم بما تحدثنا عنه بين الشوطين، ولكن توجّب علينا أن نتحسن، لم يكن ممكنا أن نواصل على نفس شاكلة الشوط الأول".

وواصل: "لعبنا أكثر بشكل جماعي، ركضنا أكثر وغيّرنا المباراة بالكامل. افتقدنا الثقة في الشوط الأول، خصوصا في مطلع اللقاء".

هل اقترب جاريث بيل من الرحيل؟ زيدان أجيب: "سنرى، لن أفصح عما سيحدث، إنه ينتمي لـ ريال مدريد ولديه عامين متبقيين في عقده، ليس هذا الوقت المناسب للحديث عن ذلك، والصافرات لا تسعدنا، ولكن الجماهير تريد من فريقها أن يكون أفضل".

واختتم مجيبا عن سؤال يخص إيسكو: "إيسكو يتدرب بشكل جيد، ولكني لا أريد الحديث عن لاعب بعينه، إنه يلعب أكثر مما مضى الآن".

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