انتهت في إسبانيا - برشلونة (2) (0) أتليتكو مدريد.. فوز ثمين لحامل اللقب

السبت، 06 أبريل 2019 - 20:37

كتب : FilGoal

ميسي - برشلونة - أتليتكو مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد في قمة الجولة الـ31 من الدوري الإسباني.

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وتقام المباراة في ملعب كامب نو معقل برشلونة.

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نهاية المباراة

ق.86 ليو ميسي يضيف الهدف الثاني سريعا ويقتل المباراة

ق.85 لويس سواريز يسجل لـ برشلونة أخيرا من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عجز أوبلاك عن إبعادها

ق.69 أوبلاك يواصل يتصدى لتسديدة جديدة من ميسي والمتابعة أمام مالكوم

ق.62 ميسي يراوغ عدة لاعبين من أتليتكو يعطي تمريرة هدف لـ سواريز، والأخير يهدر أمام أوبلاك بطل المباراة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.28 بطاقة حمراء مباشرة لـ دييجو كوستا

ق.27 أوبلاك يتصدى بأعجوبة لتسديدة كوتينيو من مسافة قريبة

ق.14 ليو ميسي يعطي تمريرة حريرية لـ جوردي ألبا والأخير ينفرد ويسدد على القائم

بداية المباراة

المباراة تنطلق بعد قليل

برشلونة أتليتكو مدريد الدوري الإسباني

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