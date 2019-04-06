يستقبل ريال مدريد نظيره إيبار على ملعب سانتياجو برنابيو، بالجولة 31 من الدوري الإسباني.

ريال مدريد يحتل المركز الثالث برصيد 57 نقطة، بينما يتواجد إيبار في المركز 11 برصيد 39 نقطة.

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ق.10 إيبار يهدر فرصة خطيرة بعد عرضية من مارك كوركوريّا مرت مباشرة من مارك كاردونا في مواجهة المرمى

بداية المباراة

لحظات على انطلاق المباراة