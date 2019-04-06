محدّث مباشر في إسبانيا - ريال مدريد (0) (0) إيبار.. الشوط الأول

السبت، 06 أبريل 2019 - 16:05

كتب : FilGoal

جاريث بيل - ريال مدريد

يستقبل ريال مدريد نظيره إيبار على ملعب سانتياجو برنابيو، بالجولة 31 من الدوري الإسباني.

ريال مدريد يحتل المركز الثالث برصيد 57 نقطة، بينما يتواجد إيبار في المركز 11 برصيد 39 نقطة.

Filgoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هنا

أخبار متعلقة

أيقونة ليفربول: صلاح سجل أهم هدف في مسيرته ماركا: بعد الانتهاء من هازارد.. ريال مدريد يبدأ المهمة الصعبة "ضم بوجبا" تقرير: إنتر يُفضل كونتي على مورينيو صلاح: دائما أفكر في التسجيل.. وكلوب: لم أشك أبدا في قدراته

............................

ق.10 إيبار يهدر فرصة خطيرة بعد عرضية من مارك كوركوريّا مرت مباشرة من مارك كاردونا في مواجهة المرمى

بداية المباراة

لحظات على انطلاق المباراة

ريال مدريد إيبار الدوري الإسباني

نرشح لكم

أخر الأخبار

انهيار أحمر تاريخي.. آمال الأهلي الإفريقية في مهب الريح بخماسية قاسية من صن داونز 5 دقيقة | إفريقيا
مباشر في إسبانيا - ريال مدريد (0) (0) إيبار.. الشوط الأول 51 دقيقة | أوروبا
إصابة سعد سمير ساعة | إفريقيا
بالفيديو – صن داونز يهز شباك الأهلي مرتين في 7 دقائق ساعة | إفريقيا
أيقونة ليفربول: صلاح سجل أهم هدف في مسيرته ساعة | مصر
مباشر الدوري - الإنتاج 1 الجيش 1.. أحمد سمير يعادل النتيجة ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أسطورة ليفربول: صلاح سيكون سببا في تتويج مانشستر سيتي بالدوري 2 صور أغلفة الصحف الإنجليزية – ماذا قالت عن صلاح "منقذ" ليفربول أمام ساوثامبتون 3 صلاح يكشف ما قاله كلوب له ويُصرح: أعتقد أن الجماهير ستحتسب الهدف لي 4 الأهلي لـ في الجول: غرمنا حسين الشحات بسبب ما بدر منه أمام الاتحاد.. قرار ليس استثنائيا

قد ينال إعجابك